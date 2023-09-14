В Украине считают безработных: как принять участие в онлайн-опросе Госстата

Госстат начал собирать данные в онлайн-формате: на соответствующей платформе можно заполнить анкету и пройти таким образом опрос о занятости и уровне безработицы. Так будут получены статические данные об уровне и причинах безработицы в Украине, направлениях занятости, способах поиска работы и т.д.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в самой Службе. Там отметили, что внедрение онлайн-формата опросов:

значительно ускоряет сбор информации;

экономит время "и, конечно, бюджетные средства".

Работникам Госстата не нужно лично ходить по домам, затем вносить собранную информацию вручную. Данные собираются и обрабатываются автоматически, а значит, нет хаоса с бумажными бланками. Это революционное решение стало одним из шагов к полной цифровой трансформации Госстата", – говорится в сообщении.

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Кроме того, подчеркивается, в будущем в основу работы Госстата будет положена IT-система, которая будет позволять в режиме реального времени собирать, анализировать и распространять информацию. "То есть на смену бумажным бланкам приходят онлайн-опросы", – объяснили в Службе.

Как принять участие в онлайн-опросе

Принять участие в опросе по занятости и уровню безработицы могут лица в возрасте от 15 лет. Все, что для этого нужно – смартфон или ноутбук.

При этом, подчеркивается, присоединиться к опросу могут не только украинцы, проживающие в стране. Такая возможность предусмотрена и для тех, кто живет за ее пределами.

Чтобы принять участие в опросе Госстата, нужно авторизоваться на портале опросов Госстата с помощью электронной идентификации. Это может быть:

Дія. Підпис;

BankID;

аппаратный или файловый ключ.

После авторизации просто переходите к заполнению анкеты. Опрос продлится до 31 октября.

"Вся полученная информация деперсонализирована. То есть ваши имя и фамилия не будут отображаться. Собираются только необходимые для исследования данные, используемые для статистических целей. Авторизация нужна только для того, чтобы убедиться, что анкету заполняет реальный человек и сделает это только один раз", – подчеркнули в Госстате.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в 2023 году правительство Украины увеличило госзаказ на подготовку ряда специалистов в учебных заведениях сразу на 3,5 тыс. мест. В частности, за государственный счет будут больше готовить социальных работников и специалистов рабочих специальностей.

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