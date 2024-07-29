В Украине резко переписали цены на популярные продукты: сколько стоят

С начала года в Украине подорожали пиво и минеральные воды – особенно негазированные. А вот водка подешевела.

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Об этом сообщает Госстат. Отметим:

статистика учитывает цены производителей в 10 тысяч литров (дал);

эти цены не розничны – они показывают только отпускную стоимость товара от производителей.

Как в Украине изменились цены на воду и алкоголь

Так, по данным Госстата, в январе средняя стоимость негазированной минеральной воды в пересчете на 1 литр составляла 6,65 грн в июле – 7,25 грн. Таким образом, цены на такие напитки выросли на 9%.

Газированная минералка выросла в цене с 7,27 до 7,49 грн/л. Или на 2,9%.

Цены производителей на пиво выросли на 3,4%. Средняя цена за литр в июле составляет 30,3 грн/л, тогда как в январе было 2,93 грн/л.

А вот водка крепостью не более 45,4% подешевела. По данным аналитиков ее стоимость упала с 8,17 грн/л до 7,99 грн/л. Или на 2,2%.

В Украине резко переписали цены на популярный продукт

В то же время, в Украине ощутимо подешевели арбузы. Так, в июле 2024 года средняя цена на этот продукт снизилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – с 24,5 до 16,5 грн/кг.

Как рассказала OBOZ.UA руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, снижение обусловлено несколькими факторами. В частности:

Отличным урожаем в Закарпатье и Одесской области, где благоприятные погодные условия и увеличение площадей под арбузами "привели к большему количеству продукции на рынке, что способствует снижению цен".

Импорту.

"Значительный объем импортируемых арбузов из Турции и Греции. Импорт арбузов из Турции вырос на 10%, а из Греции – на 8%, что позволило удерживать цены на низком уровне", – объяснила Попович.

Спросу, который сейчас оценивается как невысокий из-за дождливой погоды. Что также способствует снижению цен.

"Эти факторы демонстрируют активную конкурентную борьбу и стабильное насыщение рынка арбузами. Что способствует снижению цен на этот продукт в июле 2024 года", – резюмировала Попович.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители накрыли подпольный цех по изготовлению фальсифицированного кофе. Фигурант обустроил в Одессе помещение, где в антисанитарных условиях фасовал кофейное сырье в упаковки с айдентикой мировых брендов. Свою продукцию он распространял в интернете, а также в местных торговых точках и рынках региона.

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