В Украине резко изменили стоимость популярного овоща: сколько стоит

В Украине стремительно дорожают тепличные огурцы. Так–, 19 октября комбинаты продают их по 60-70 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Соответственно, в скором времени рост цен начнется и в супермаркетах.

Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: причин подорожания сразу несколько. В частности, сокращение предложения при высоком спросе.

"Предложение огурцов на рынке сократилось до минимума из-за завершения текущего оборота многими стационарными комбинатами. В то же время спрос на огурцы оставался на достаточно высоком уровне", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: предложение огурца от тепличных комбинатов снизилось после ухудшения погодных условий.

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Вторая причина роста цен – отсутствие конкуренции на рынке. В частности, со стороны турецкой продукции.

Рост цен может ударить по самим производителям

В то же время, отмечают аналитики, рост цен на тепличные огурцы в будущем может обернуться против самих производителей. Ведь в какой-то момент продажи их продукции могут резко просесть.

"Отраслевые эксперты не исключают, что дальнейшее подорожание в данном сегменте может крайне негативно сказаться на темпах сбыта тепличного огурца", – констатируют авторы материала.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах

Согласно мониторингу OBOZ.UA, в украинских супермаркетах же 19 октября тепличные огурцы продают в среднем по 63,42 грн/кг. В отдельных сетях их стоимость колебается от 46,95 грн/кг до 79,9 грн/кг. В частности:

Varus – 79,9 грн/кг;

АТБ – 46,95 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, также в Украине дорожает морковь. Дело в том, что фермеры резко повысили отпускные цены, а следовательно, в недалеком будущем стоимость овоща вырастет и в рознице.

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