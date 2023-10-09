В Украине разоблачили табачную схему на 32 млн грн: руководство предприятия пойдет под суд

В Украине будут судить владельца и директора предприятия с Тернопольщины, которое ввозило в страну табачное сырье и уклонилось от налогов на 32 млн грн. Кроме того, наложен арест на имущество фигурантов дела – на общую сумму 10 млн грн.

Об этом сообщили в Госбюро расследований. Отмечается, что под арест, в частности, попали:

корпоративные права предприятия;

квартиры в Тернополе и Киеве;

автомобиль.

Название предприятия не раскрывается. В ГБР сообщили, что досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как "табачники" провернули схему

Предприятие ранее импортировало сырье для производства табачных изделий на льготных условиях. Однако в результате законодательный изменений льготы отменили.

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После налоговой проверки оказалось, что компания недоплатила в бюджет Украины 32 млн грн акцизного налога и налога на добавленную стоимость. Предприятию нужно было вернуть государству долг.

Но вместо этого фирму просто ликвидировали. А все имущество и технику компании директор вместе с собственником перерегистрировал на другое предприятие. Таким образом фигуранты дела избежали ареста активов.

Теперь директора обвиняют в умышленном уклонении от уплаты налогов. А собственнику инкриминируют пособничество в совершении этого преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разоблачили схему уклонения от налогов в представительстве всемирно известного такси. Ущерб оценивается в 40 млн грн. Руководству компании – директору и главному бухгалтеру – сообщили о подозрении.

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