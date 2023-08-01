В Украине продают самую маленькую квартиру: кровать над туалетом и площадь как в кладовке

В Одессе продают самую маленькую квартиру в Украине. Площадь жилья составляет всего 10 квадратов, а владелец просит за такую "квартиру" 369,5 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Квартира состоит из одного помещения площадью в 10 квадратов. Часть комнаты оградили, там разместили унитаз, умывальник и душ. А над санузлом - спальная зона. Так, комнату разделили на два уровня.

"Продам квартиру-студию со вторым уровнем. Ватутина/Прохоровская, 1/2, 10м, плюс три метра спальная зона, душ, бойлер, облицовка. Квартира нуждается в косметическом ремонте, цена 10 000 условных единиц", – говорится в объявлении.

Отметим, в Украине однокомнатная квартира должна быть площадью от 30 квадратных метров. Предложенное жилье более чем в два раза меньше. Вероятно, сама квартира – цокольное помещение, в котором собственник провел минимальный ремонт.

К слову, эксперты прогнозируют рост цен на аренду жилья в ближайшее время. Это связано с возвращением студентов в столицу. При этом возможности значительно повышать цены у собственников жилья нет из-за низкой покупательной способности украинцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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