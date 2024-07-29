В Украине продадут крупный торговый центр: кто получит минимум 430 миллионов

Государственный ПриватБанк выставил на аукцион один из крупнейших ТЦ Днепра – "Приозерный". Торги пройдут через систему электронный торгов арестованным имуществом СЕТАМ.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:

продажа торгового центра проходит в рамках программы реализации неоперационной недвижимости банка по прозрачной и открытой процедуре торгов;

ПриватБанк успешно отстоял в судах право собственности на ТЦ "Приозерный", которое было передано на баланс банка "в качестве обеспечения по кредитам еще до национализации банка";

начальная цена продажи – 430 060 700 с НДС;

дата проведения электронных торгов – 28 августа 2024 года;

гарантийный взнос для участия – 5% от первоначальной цены продажи имущества, который будет отнесен к цене продажи.

"Ритейл не является банковским делом. Поэтому мы предлагаем на открытых торгах очень интересный объект, который может стать одним из лидеров на рынке торгово-развлекательных услуг", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: участником аукциона не может быть лицо, являющееся бывшим акционером или бывшим руководителем банка. А также лицо, связанное с бывшими акционерами и/или бывшими руководителями банка.

"В состав лота входят Торговый центр общей площадью 32 408,7 кв. м по адресу: г. Днепр, ул. Майдан Озерный (Боброва), дом. 1, и 12 земельных участков. Дополнительно к цене лота, победитель электронных торгов обязан приобрести основные средства на сумму 2,2 млн грн с НДС", – рассказали в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государство выставила на продажу пять объектов в рамках "крупной приватизации". Из них два ранее находились в госсобственности, а три – принадлежали подсанкционным лицам и по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) переданы в собственность государства.

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