Известное здание на Майдане Незалежности выставили на продажу: сколько хотят получить за него денег

Украина выставила на продажу пять объектов в рамках "крупной приватизации". Из них два ранее находились в госсобственности, а три – принадлежали подсанкционным лицам и по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) переданы в собственность государства.

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Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что выставленными на приватизацию гособъектами являются:

Гостиница "Украина" на Майдане Незалежности.

Аукцион запланирован на 18 сентября. Стартовая стоимость – 1,05 млрд грн.

Крупнейший производитель по добыче и обогащению титановых руд "Объединенная горно-химическая компания".

Аукцион запланирован на 9 октября. Стартовая цена – 3,9 млрд грн.

Принадлежавшими ранее подсанкционным лицам объектами являются:

ведущий производитель газобетонных изделий ООО "Аэрок";

разработчик титанового и циркониевого месторождения ООО "Демуринский ГОК";

ООО "Инвестиционный союз "Лыбедь" – компания-владелец одного из крупнейших ТРЦ Киева Ocean Plaza.

"Средства от продажи первых двух объектов поступят в государственный бюджет Украины, а от остальных трех – в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Приватизация будет проходить онлайн на платформе "Прозорро.Продажи" – это позволит желающим контролировать процесс и, надеюсь, укрепит доверие к результату", – говорится в сообщении.

При этом Гетманцев отметил: по его мнению, государство должно выйти из всех активов, не имеющих стратегического значения. После чего – сосредоточиться на узком кругу "действительно играющих ведущую роль для экономики и безопасности Украины". Что, подчеркнул он, сократит "кормовую базу" для коррупции".

"Что касается национализированных активов – необходимо, чтобы они не "застряли" на годы в подвешенном состоянии под управлением "переходных команд" государственных менеджеров (неважно из какого органа – ФГИУ, АРМА или другого). А как можно скорее находили себе нового "постоянного собственника", менеджерские команды которого вовремя подхватят их и не допустят уменьшения капитализации или разрушения", – резюмировал нардеп.

В качестве иллюстрации к последнему он привел историю Одесского НПЗ. Который:

на момент конфискации в пользу государства в 2017 году "оценивался в 200 млн долларов";

за время его возвращения в госсобственность "потерял значительную часть производственных мощностей, которые просто не законсервировали должным образом, – вдобавок к тому, что предприятие уже находится в простое более 10 лет".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Фонд государственного имущества (ФГИУ) готовит национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации. Ожидается, что на продажу он будет выставлен через несколько месяцев после того, как в середине июля состоится общее собрание банка, на котором будет сформирован наблюдательный совет.

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