Украинцы обязаны платить налоги за продажу авто: кому придется "отдать" максимальные 23%

В Украине при продаже первого авто за год уплачивать придется только 5% военного сбора – дополнительное же налогобложение в таких случаях не действует. Тем не менее, каждая последующая продажа будет облагаться дополнительным налогом – и общая максимальная сумма их может составить 23%. Что, предполагают в экспертных кругах, может привести к повышению цен на б/у авто.

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В частности, рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), за продажу второго авто за год будет насчитывать 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). А за продажу третьего – 18%. Столько же за все остальные.

Таким образом, в общем за продажу первого авто (а также мопеда или мотоцикла) нужно будет уплатить только 5% военного сбора. А кроме того:

за продажу второго авто – 10% (5% военного сбора + 5% НДФЛ);

за продажу третьего и каждого следующего – 23% (5% военного сбора + 18% НДФЛ).

При этом Гетманцев подчеркнул: налог на продажу авто Украине не вводили. А появившаяся в сети такая информация является фейком.

"Нет, в 2025 году никто не вводил новый налог на продажу авто. Только с 1 января военный сбор: вместо 1,5% теперь 5% – и это касается всех операций, не только авто. "Зрада" традиционно, отменена", – говорится в сообщении.

Тем не менее, в экспертной среде ожидают, что рост военного сбора повлияет на окончательную стоимость машин. Ведь "продавцы могут быть вынуждены перекладывать эти дополнительные расходы на покупателей".

Кроме того, отмечается, изменения в налогообложении могут ударить и по владельцам, которые продают авто, используя механизм доверенности. Дело, отмечается, в том, что:

Они передают свои авто в пользование "по доверенности" и получают плату за это – при этом сама такая передача не облагается налогом.

Однако когда пользователь по доверенности будет продавать авто, "тогда налоговые обязательства возникнут для юридического владельца".

"Например, если автомобиль, полученный по доверенности в пользование и не оформленный на нового владельца, будет продаваться в будущем уже второй раз в год, тогда для владельца, который выдал доверенность, возникают серьезные налоговые проблемы", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине все же могут ввести новый налог. Им будут облагаться доходы, полученные через цифровые платформы.

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