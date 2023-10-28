В Украине поезда задерживаются на несколько часов: график

Поезда в Украине несмотря на погодные условия продолжают движение. На некоторых направлениях наблюдаются задержки на несколько часов.

Как сообщает "Укрзалізниця", железнодорожники на местах с ночи оперативно ликвидируют последствия и позволяют курсирование поездов: так, в некоторых регионах ветер вызвал падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью.

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Соответственно есть ряд существенных задержек, за которыми можно в онлайн-режиме следить на сайте. "Пассажиров этих рейсов просим информировать наших проводников и стюардов о необходимых пересадках: наши диспетчеры будут централизованно координировать движение и продолжительность остановок, чтобы ненастье как можно меньше повлияло на ваши планы", – отмечают в ведомстве.

В Киеве, несмотря на шквальный ветер, все пригородные поезда и Kyiv City Express следуют четко по расписанию.

Отметим, в Киеве с утра 28 октября бушует сильный ветер с порывами до 22 м/с. За несколько часов шторм успел наделать в столице немало беды – повалены десятки деревьев, а в некоторых местах даже снесло бетонный забор.

В КГГА сообщили о первых пострадавших в результате штормового ветра. В Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм он скончался. Также в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Напомним, как писал OBOZ.UA. в субботу, 28 октября, в ряде регионов Украины бушует сильный ветер с порывами до 23 м/с, льют дожди. В Киеве и Харькове ураган валит деревья, а на Львовщине и Ривненщине часть населенных пунктов осталась без света.