В Украине перестанут принимать многие гривни и копейки: сколько времени осталось для обмена
В Украине из обращения будут выведены ряд монет и купюр, выпущенных до 2003 года. В связи с этим их владельцы могут обменять такие деньги на более новые. Впрочем, времени для этого осталось не так много – до 30 сентября. После этого они уже не будут обмениваться.
Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: обмен проводится как в самом регуляторе, так и в нескольких банках.
При этом подчеркивается: за обмен дополнительно платить не нужно – т.к., процедура бесплатная. "Обменять разменные монеты и банкноты на другие всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы", – говорится в сообщении.
Какие копейки и гривни выведут из оборота
- Монеты номиналов 1, 2, 5 и 25 коп., выпущеные до 2003 года.
- Банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн, старше 2003 года.
Где можно обменять деньги
Для этого следует обращаться в Национальный банк Украины по ряду адресов. В частности:
- в Киеве: Контрактовая пл., 2А;
- в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
- в Львове: ул. Коперника, 4;
- в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
- в Харькове: Театральная пл., 1;
- в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.
Также обмен можно провести в уполномоченных банках. Такими являются:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Райффайзен Банк;
- ПУМБ.
"Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков", – рассказали а НБУ.
Почему деньги выводят из обращения
Как объяснили в регуляторе, изъятие денег из наличного обращения является частью оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны. Предполагается, что это:
- повысит защиту и качество денег;
- сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.
Станут ли эти монеты коллекционными
Впрочем, надеятся в будущем заработать большие деньги на продаже таких монет украинцам не стоит. Как рассказал OBOZREVATEL редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, эти копейки никогда не станут дорогими.
"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – констатировал он.
Эксперт объяснил: ценятся только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота. Или редкие. Так что превратить "массовые" копейки в сокровище, подождав, пока они состарятся, не получится.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацбанк выпустил в оборот новые купюры в 1000 грн. Специальный дизайн для них не разрабатывали: новые банкноты образца 2019 года, но от других они отличаются подписью главы НБУ – на них расписался нынешний руководитель регулятора Андрей Пышный.
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