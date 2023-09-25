В Украине перестанут принимать многие гривни и копейки: сколько времени осталось для обмена

В Украине из обращения будут выведены ряд монет и купюр, выпущенных до 2003 года. В связи с этим их владельцы могут обменять такие деньги на более новые. Впрочем, времени для этого осталось не так много – до 30 сентября. После этого они уже не будут обмениваться.

Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: обмен проводится как в самом регуляторе, так и в нескольких банках.

При этом подчеркивается: за обмен дополнительно платить не нужно – т.к., процедура бесплатная. "Обменять разменные монеты и банкноты на другие всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы", – говорится в сообщении.

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Какие копейки и гривни выведут из оборота

Монеты номиналов 1, 2, 5 и 25 коп., выпущеные до 2003 года.

Банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн, старше 2003 года.

Где можно обменять деньги

Для этого следует обращаться в Национальный банк Украины по ряду адресов. В частности:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

в Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также обмен можно провести в уполномоченных банках. Такими являются:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

"Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков", – рассказали а НБУ.

Почему деньги выводят из обращения

Как объяснили в регуляторе, изъятие денег из наличного обращения является частью оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны. Предполагается, что это:

повысит защиту и качество денег;

сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.

Станут ли эти монеты коллекционными

Впрочем, надеятся в будущем заработать большие деньги на продаже таких монет украинцам не стоит. Как рассказал OBOZREVATEL редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, эти копейки никогда не станут дорогими.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – констатировал он.

Эксперт объяснил: ценятся только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота. Или редкие. Так что превратить "массовые" копейки в сокровище, подождав, пока они состарятся, не получится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацбанк выпустил в оборот новые купюры в 1000 грн. Специальный дизайн для них не разрабатывали: новые банкноты образца 2019 года, но от других они отличаются подписью главы НБУ – на них расписался нынешний руководитель регулятора Андрей Пышный.