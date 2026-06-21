В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине заметно подорожала земля сельхозназначения. В мае 2026 года средняя стоимость гектара составила 74 528 грн, что почти на 5 000 грн выше, чем было в апреле.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь же проданной земли наоборот, снизилась:

в мае в Украине было продано 19 803 га;

это более чем на 2 300 га ниже показателя апреля.

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 32 364 до 283 885 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 9 га в самой дешевой.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области – здесь гектар стоит в среднем 32 364 грн. А кроме того, в:

Киеве – 41 223 грн/га;

Николаевской – 42 383 грн/га.

Херсонской – 42 894 грн/га.

Сумской – 43 186 грн/га.

Одесской – 44 648 грн/га.

Черниговской – 44 920 грн/га.

Харьковской областях – 48 380 грн/га.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 283 885 за гектар. А также в:

Киевской – 173 276 грн/га.

Львовской – 139 525 грн/га.

Тернопольской – 112 219 грн/га.

Почему в Украине активно скупают землю

Одними же их главных факторов, поддерживающих спрос на землю во время военного положения, отметили в Госгеокадастре, является развитие агропромышленного комплекса. А кроме того:

рост доли сельского хозяйства в ВВП;

использование земельных участков в качестве инвестиционного инструмента;

допуск с 1 января 2024 года на рынок земли юридических лиц.

Впрочем, подчеркивается, даже с учетом всего вышеупомянутого, прогноз о массовой продаже земель сельскохозяйственного назначения не сбылся – и массовой распродажи украинских земель не произошло.

"Один миллион гектаров, находящихся в экономическом обороте, – это лишь 5,8% ранее подмораторных земель. Подавляющее большинство таких земель сегодня находится в аренде", – резюмировали в Госгеокадастре.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Тернополе. За последние 6 месяцев медианная стоимость такого жилья в нем выросла на 30%, до 49 500 долларов.

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