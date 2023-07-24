В Украине переписали цены на автотопливо: как изменилась его стоимость

Стоимость оптовых партий дизтоплива в Украине выросла – соответственно, уже в скором времени следует ожидать удорожания ресурса и в рознице, на заправках. Так, с 14 по 21 июля цены увеличились на 50 коп./л, до 41,75 грн. Стоимость же бензина А-95 осталась на прежнем уровне в 43,25 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: 21 июля торговля дизелем велась в пределах 40-46 грн/л, "что на 1-1,5 грн/л выше по сравнению с прошлой неделей".

Дешевле всего ресурс продавали на юге Украины – в пределах 40-43 грн/л. За ним шли:

запад – 40,25-43 грн/л;

север – в среднем 41,75 грн/л;

центр – в среднем 42 грн/л.

Бензин А-95 же торговался в пределах 41-46,5 грн/л. Что 0,5-1 грн/л больше,чем неделей ранее.

Самые низкие цены были зафиксированы в южном и западном регионах страны – 41-45 грн/л. В северном и центральном расценки были повыше – 41,5-46,5 грн/л.

"Пока трейдеры не понимают дальнейшего графика и возможностей поставки горючего в порты страны. Вместе с ростом котировок это привело к повышению", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: по словам одного из участников рынка, повлиять на будущие цены может и "непонятная ситуация возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". Дело в том, что, по его данным, там "планируются забастовки".

Какие цены на АЗС

Переписали цены на топливо и в рознице. Так, с 14 по 21 июля средние цены на бензин А-95 и дизель поднялись на 34 коп./л – до 48,26 грн и 47,34 грн соответственно.

Самые низкие цены на бензин выставили в сети VostokGaz – 43,89 грн/л. А кроме того, на АЗС:

Авантаж 7 – 45,55 грн;

Укр-Петроль – 45,8 грн;

RLS – 45,9 грн.

Дороже всего его продают на заправках SOCAR – 50,99 грн/л. Далее идут:

ОККО, WOG, Neftek – 49,99 грн;

Shell – 49,71 грн;

Ovis – 49,29 грн.

Дешевле всего дизтопливо продают в сети VostokGaz – 43,39 грн/л. Далее следуют:

Авантаж 7 – 43,95 грн;

Олас – 44,2 грн;

БРСМ-Нафта – 44,38 грн;

Укр-Петроль – 44,8 грн;

VST, RLS – 44,9 грн.

Самые высокие цены на ресурс установили на заправках ОККО, WOG, SOCAR – 49,99 грн/л. За ними идут:

Shell – 49,79 грн;

Neftek – 48,99 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

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