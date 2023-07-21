На украинских АЗС переписали цены на бензин и дизель: сколько стоят

В Украине подорожало автомобильное топливо. С 14 по 21 июля средние цены на бензин А-95 и дизель поднялись на 34 коп./л – до 48,26 грн и 47,34 грн соответственно.

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Об этом сообщает Enkorr. Согласно его данным, стоимость бензина А-95 изменили лишь несколько сетей АЗС:

Авиас – на 1 грн/л, до 47 грн;

Укрнафта – на 1 грн/л, до 46,9 грн;

U.GO – на 43 коп./л, до 48,23 грн;

Авантаж 7 – на 1 грн/л, до 45,55 грн;

Prime – на 50 коп./л, до 47,5 грн;

Mango – на 50 коп./л, до 47,24 грн;

VostokGaz – на 20 коп./л, до 43,89 грн;

RLS – на 1 грн/л, до 45,9 грн;

Катрал – на 1 грн/л, до 48,99 грн.

Самые низкие цены на ресурс выставили в сети VostokGaz – 43,89 грн/л. А кроме того, на АЗС:

Авантаж 7 – 45,55 грн;

Укр-Петроль – 45,8 грн;

RLS – 45,9 грн.

Дороже всего бензин продают на заправках SOCAR – 50,99 грн/л. Далее идут:

ОККО, WOG, Neftek – 49,99 грн;

Shell – 49,71 грн;

Ovis – 49,29 грн.

На дизель же цены также изменили несколько сетей. Это:

Авіас – на 1 грн/л, до 47 грн;

Укрнафта – на 1 грн/л, до 45,9 грн;

БРСМ-Нафта – на 38 коп./л, до 44,38 грн;

U.GO – на 43 коп./л, до 46,37 грн;

Авантаж 7 – на 90 коп./л, до 43,95 грн;

Mango – на 50 коп./л, до 46,16 грн;

Ovis – на 1 грн/л, до 45,99 грн;

VST – на 80 коп./л, до 44,9 грн;

Катрал – на 1 грн/л, до 46,99 грн.

Дешевле всего дизтопливо продают в сети VostokGaz – 43,39 грн/л. Далее следуют:

Авантаж 7 – 43,95 грн;

Олас – 44,2 грн;

БРСМ-Нафта – 44,38 грн;

Укр-Петроль – 44,8 грн;

VST, RLS – 44,9 грн.

Самые высокие цены на ресурс установили на заправках ОККО, WOG, SOCAR – 49,99 грн/л. За ними идут:

Shell – 49,79 грн;

Neftek – 48,99 грн.

Почему растут цены

Постепенный рост цен на топливо в Украине связан с налоговыми изменениями. С 1 июля в стране вернули налогообложение продажи топлива на уровень, который был до полномасштабного вторжения.

Такая мера призвана поддержать бюджетные доходы. Кроме того, на отмене налоговых льгот настаивал Международный валютный фонд (МВФ) – ради стабилизации государственного бюджета Украины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.