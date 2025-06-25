В Украине меняют систему социальных услуг: от чего откажется государство

В Украине отныне вместо содержания социальных учреждений государство будет закупать услуги у лучших поставщиков, как государственных, так и частных. Также вводится трехуровневая система поддержки, таких как кейс-менеджмент в общинах, центры жизнестойкости и специализированные услуги для ухода и адаптации.

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Об этом во время презентации социальных новаций "Реформа заботы: трансформация социальных услуг Украины" рассказала Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Нововведения касаются как структуры, так и принципов финансирования – теперь государство будет переходить на модель закупки социальных услуг, а не содержание учреждений.

"Больше никакого содержания учреждений – оно не имеет смысла. Гораздо эффективнее – конкурентный рынок, когда услугу можно закупать у того, кто предоставляет ее лучше. Он будет открыт как для государственного, так и для частного сектора", – заявила Жолнович.

Реформа базируется на трехуровневой системе социальных услуг с шестью направлениями и 20 закупочными пакетами. Ее цель, по словам Жолнович, избавиться от хаоса в более 40 нынешних видах услуг и обеспечить эффективную, адресную помощь.

Первый уровень – это базовое сопровождение. В каждой общине должен быть кейс-менеджер, которым может быть, например, семейный врач. Такое лицо будет владеть информацией о ситуации в семье и общине и координировать доступ к услугам.

Второе направление — это развитие общин через волонтерские инициативы и создание центров жизнестойкости. "Эта услуга – как центры жизнестойкости по всей стране – уже предоставляется и показывает хорошую конверсию с точки зрения отклика людей. Еще лет десять такая услуга нам будет необходима", – подчеркнула Жолнович.

В качестве примера она привела израильскую модель, когда в случае опасности граждане мгновенно получают оповещение из центра поддержки. Аналогичный протокол должен быть внедрен и в Украине.

Третий уровень включает специализированные услуги: уход за больными, помощь после травм, адаптация, социальное такси и возвращение на рынок труда. "Без уходов никак. Но мы должны делать максимальную ставку на дневной уход. Он позволяет другим членам семьи работать, сохраняет эмоциональный баланс и не разрывает семью. Стационар должен оставаться крайней мерой", – отметила министр.

Также внедряются новые услуги – оценка работоспособности, помощь в обустройстве жилья, поддержка в больницах и тому подобное. Новая система также предусматривает превентивные меры, которые должны предупредить возникновение кризисных ситуаций. По словам Жолнович, постоянное присутствие государства в сфере социализации граждан не позволит людям чувствовать себя брошенными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) будет назначать большинство социальных пособий, а банки будут присылать информацию об идентификации граждан. Изменения не повлияют на суммы выплат, но значительно упростят процедуру их оформления.

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