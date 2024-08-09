В Украине остановились все теневые табачные фабрики: сколько получил госбюджет

В Украине уже в течение четырех месяцев не ведется нелегальное массовое производство сигарет и других табачных изделий. В результате только за июнь и июль госбюджет получил дополнительные 4,6 млрд грн дохода от акцизного налога.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Заслушали на Комитете вопросы противодействия нелегальному рынку табака. Заслушивание получилось не обычным. Впервые за всю каденцию вынужден констатировать, что БЭБ полностью отрабатывает нелегальный рынок. На сегодняшний день все производители табака, которые не сотрудничают со следствием, остановлены. Обыски продолжаются", – сообщил нардеп 9 августа.

По его словам, преступная деятельность на ниве нелегального производства табака остановлена. На предприятиях, где уже завершили экспертизы, аннулирована часть лицензий, а также срезаны линии, на которых и велось нелегальное производство. В частности, речь идет о таких компаниях:

ООО "Табако дім" – изъяты две производственные линии, продукция и сырье, лицензия отозвана;

ООО "Імперіал табак" из Любашевки – изъята продукция, лицензия отозвана;

ООО "Оріон табако" из Одессы – оборудование удалено, лицензия аннулирована.

"На сегодняшний день все нелегальное производство табака остановлено уже 4-й месяц подряд. Видим неплохие цифры прироста в июне-июле акциза 4,6 млрд грн или "плюс" 33,6% год к году. Очевидно, идет переток. Однако, правда также то, что гидра упирается и додушим ли мы ее вместе, зависит исключительно от нас – от того, как мы продолжим совместно действовать в борьбе", – резюмировал нардеп.

Алкоголь тоже выводят из тени: сколько это принесло

Днем ранее Гетманцев также подсчитал, что проводимые в Украине меры по детенизации рынка алкогольных напитков приносят стране немалые деньги. Так, за 7 месяцев 2024 года уплата платежей компаниями отрасли в бюджет выросла почти на 20% по отношению к 7 месяцам 2023 года. "В деньгах" это составляет 1,1 млрд грн.

"Прослеживается и рост налоговой эффективности по НДС. С учетом последних итогов декларирования НДС, налоговая эффективность по отрасли в 2024 году составляет 7,12%, что больше в прошлом году на 1,5 процентных пункта (5,62%). В мирном 2021 году – налоговая эффективность составила 5,16%)", – говорится в сообщении.

Также выросли поступления акцизного налога с производимой в Украине ликеро-водочной продукции. За 7 месяцев 2024 года в бюджет поступило на 0,5 млрд грн больше фактических поступлений за аналогичный период прошлого года (+10,8%).

В то же время, отметил он, начинают платить налоги даже игроки алкогольного рынка, которые раньше не платили ни единой гривни. "Результаты достигнуты благодаря усилению контроля за производством подакцизных товаров, проведению постоянного анализа работы лицензиатов, хронометражных наблюдений за производственными процессами и контроля рознично-оптового оборота. И, как следствие, прекращения действующих схем уклонения от уплаты налогов", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гетманцев также отмечал: анонсированное повышение налогов в Украине даст реальные результаты только при выполнении ряда условий. В частности, при сокращении расходов государства – ведь неэффективное расходованиесредств возмущает бизнес.

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