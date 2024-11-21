В Украине масштабно изменили расписание поездов: у каких рейсов будут новые графики

"Укрзалізниця" (УЗ) в рамках внедрения "зимнего" расписания в декабре-2024 изменила графики и маршруты курсирования ряда внутренних поездов. Среди прочего, будут назначены новые рейсы до курортов в горах, а ряд поездов будет проводить меньше времени в пути.

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Об этом "Укрзалізниця" сообщила в отчете, презентованном 21 ноября, передает корреспондент OBOZ.UA. "Продажа билетов на новые и обновленные маршруты начнется за 20 дней до первого рейса (15 декабря). Поэтому в кассах и приложениях УЗ билеты появятся 26 ноября", – отметили в компании.

В частности, будут назначены такие новые поезда в Карпаты и Закарпатье:

№ 61/62 Днепр – Рахов

Поезд будет проезжать станции им. Т. Шевченко, Фастов, Козятин, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Красне, Львов, Ивано-Франковск, Делятин и Татаров (Буковель). "Сообщение позволит существенно увеличить предложение мест для пассажиров, которые путешествуют из Приднепровья во Львов и Карпаты", – отметили в УЗ.

№ 33/34 Кривой Рог – Ясиня

"Существенно улучшает транспортное сообщение между Кривым Рогом, Львовом и популярными туристическими направлениями в Карпатах. Главным преимуществом этого рейса является сокращение времени в дороге на 3 часа в сравнении с рейсом № 193/194", – объяснили в УЗ. Отмечается, что поезд позволит доехать не только непосредственно до Ясини, но и в Яремче, Татаров (Буковель) и Ворохту.

№ 125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород

Отмечается, что поезд будет курсировать через день. Он призван дополнительно соединить Полтавщину с Закарпатьем.

беспересадочные вагоны в Рахов

Каждый день будут курсировать вагоны из Ковеля до Рахова, что позволит жителям Волыни получить прямой доступ к рекреационным объектам Карпат. Кроме Рахова, доехать можно будет в Ясиню, Татаров (Буковель) и Делятин.

Через день будут курсировать беспересадочные вагоны из Чернигова до Рахова. На них также можно будет добраться в Ясиню, Татаров (Буковель) и Делятин. Кроме того, маршрут пролегает через такие крупные станции как Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Хмельницкий и Винница.

Также будет курсировать отремонтированный рейкобус PESA на 95 сидячих мест из Ивано-Франковска на популярные горных курорты на западе Украины и в Ворохту. "Дизельный рельсовый автобус PESA был построен в 2004 году польской компанией PESA BYDGOSZCZ. В январе 2022 года мы приостановили его эксплуатацию из-за необходимости регламентного капитального ремонта. В Украине на тот момент еще не было специалистов по такому ремонту", – рассказали в УЗ.

Кроме того, поезд Харьков – Львов (№ 113/114) в дни повышенного спроса будет курсировать до Ивано-Франковска. А поезд Запорожье – Львов (№ 85/86) продлен до Рахова.

В некоторые дни также поезд Одесса – Киев (№ 105/106) продлевается до Харькова. В какие именно дни – в УЗ не уточнили.

Также изменится количество посадочных мест в поезде № 83/84 Киев – Солотвино. "Оптимизация имеющегося подвижного состава позволит увеличить количество мест на 50% для поездов из Киева в Южное Закарпатье", – отметили в УЗ.

Ускорение рейсов: какие поезда будуть ходить быстрее

№ 794/793 Черкассы – Киев

Ускорение на маршруте Черкассы – Киев составит 3 часа 34 минуты. Отправление из Черкасс перенесено на 06:26 (было 05:35), прибытие в Киев – в 10:08 (вместо 00:59). В обратном направлении поезд будет в пути на 3 часа 40 минут меньше. Отправление из Киева – 16:51 вместо 17:43, а прибытие в Черкассы – в 20:25 вместо 21:54.

№ 88/87 Запорожье – Ковель

Время в пути сократится на 35 минут. Отправление из Запорожье перенесено на 15:08 с 15:46, прибытие в Ковель – на 11:53 с 11:30.

№ 141/142 Ивано-Франковск – Чернигов

Рейс будет ехать на 24 минуты быстрее. Отправление из Ивано-Франковска планируется на 14:41 (было 14:44), прибытие в Чернигов – в 07:20 (было 07:47).

№ 741/742 Киев – Львов (Интерсити+)

Поезд ускорится на 16 минут. Он будет отправляться из Киева в 14:45 вместо 14:47 и прибывать во Львов в 20:40 вместо 20:56. В обратном направлении время в пути сократится на 12 минут. Отправление из Львова назначено на 08:47 (было 08:10), прибытие в Киев – 14:35 (было 14:10).

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила ряд новых поездов за границу – в частности, в Польшу, Венгрию и Словакию. Также будет совершать рейсы беспересадочный вагон в Молдову.

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