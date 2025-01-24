В Украине конфисковали гаджеты Apple на 1,1 млн гривен: за что отобрали смартфоны

Украинские таможенники обнаружили и изъяли на границе страны десятки гаджетов бренда Apple, в том числе смартфоны, планшеты и часы, а также другие торговые марки, которые пытались ввезти без декларирования. Общая стоимость контрабандной продукции превысила миллион гривен.

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Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины (ГТСУ), инцидент произошел 23 января на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Сотрудники таможни обнаружили "серую" электронику во время осмотра автомобиля Volkswagen Golf, за рулем которого находился 47-летний житель Тернопольщины.

В общей сложности было изъято более 40 единиц гаджетов, ориентировочно оценивших в 1,137 млн гривен. В частности это:

iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max;

часы Apple Watch 10, SE, Ultra 2;

планшеты iPad Air 11-inch;

телефоны и планшеты Redmi и Samsung;

наушники;

часы;

электробритвы;

павербанки и зарядные устройства;

мини видеокамеры и т.д.

В тот же день в "Краковец" прибыл микроавтобус из Польши. Для прохождения таможенного контроля водитель, 43-летний житель Буковины, выбрал полосу "зеленый коридор", но во время углубленного досмотра таможенники обнаружили в салоне авто незадекларированные товары в упаковках производителя ориентировочной стоимостью 520 тыс. гривен:

20 мониторов Alvi Prague;

32 дисплея Dwin Technologies.

Оба случая документированы таможенниками по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Украине планируется масштабная кампания по детенизации рынка электроники – особое внимание уделят точкам, продающим технику Apple. Соответствующие поручения комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике уже раздал Бюро экономической безопасности и Государственной налоговой службе. В частности, будут отработаться оптовые и розничные продавцы бытовой электроники, а также проведены мероприятия налогового контроля по "ФОПов", привлеченных к продаже техники и электроники.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что половина украинских магазинов, продающих технику Apple, не выдает фискальных чеков, а также не имеет субъекта или не указывает, кто является фактическим продавцом товара. При этом весь товар по-прежнему – контрабандный.

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