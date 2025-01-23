Продавцов техники Apple ждут массовые проверки: что происходит на рынке электроники в Украине

В Украине планируется масштабная кампания по детенизации рынка электроники – особое внимание уделят точкам, продающим технику Apple. Соответствующие поручения раздал комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

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Об этом сообщил председатель парламентского комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Бюро экономической безопасности рекомендовано отработать и принять меры реагирования точек продаж техники и электроники (в частности речь идет о продукции Apple), о которых будет сообщено налоговикам в БЭБ. Отчитаться о проделанной работе нужно будет 1 апреля, а затем – ежеквартально.

рекомендовано отработать и принять меры реагирования точек продаж техники и электроники (в частности речь идет о продукции Apple), о которых будет сообщено налоговикам в БЭБ. Отчитаться о проделанной работе нужно будет 1 апреля, а затем – ежеквартально. Государственной налоговой службе и Бюро экономической безопасности – обеспечить отработку сетей электроники, реализующих товары через физлиц-предпринимателей (ФЛП, по-украински "ФОП"), а также провести проверки лиц, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных таким путем.

Также налоговая служба должна разработать и согласовать план отработки оптовых и розничных продавцов бытовой электроники на 2025 год, а также их фактических налоговых проверок. В отношении магазинов с высокими налоговыми рисками будет применен инструмент проведения хронометража.

Кроме того, требуются меры налогового контроля по "ФОПам", привлеченным к продаже техники и электроники (в том числе Apple). Тщательно должно исследоваться, могут ли такие предприниматели находиться на упрощенной системе налогообложения или на 1-3 группе единого налога.

Насущность таких решений объясняется тем, что значительная доля рынка электроники находится в "тени", поэтому ежегодные потери бюджета достигают десятков миллиардов гривен. Это происходит, в частности, из-за продажи электроники за криптовалюту – в таком случае в учете это не отражается.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что половина украинских магазинов, продающих технику Apple, не выдает фискальных чеков, а также не имеет субъекта или не указывает, кто является фактическим продавцом товара. При этом весь товар по-прежнему контрабандный.

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