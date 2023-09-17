В Украине изменились цены на продукты: в НБУ озвучили причину

Темпы годовой инфляции в Украине неожиданно замедлились с 11,3 до 8,6%. Это вызвано снижением цен на овощи и фрукты из нового урожая, но это не окончательная причина положительной динамики.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно уровня инфляции в августе 2023 года. Скорость роста цен оказалась существенно ниже траектории прогнозирования в "Инфляционном отчете" за июль текущего года, и это спровоцировано высоким объемом предложений сырых пищевых продуктов, в том числе овощей и фруктов с нового урожая - темпы роста стоимости такого "сырья" стремительно упали до 3,4 % в годовом измерении (р/у).

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В частности, овощная агропродукция подешевела на 25,7%, благодаря расширению количества предложений – просела стоимость овощей в потребительском наборе, а также бахчевых культур вследствие благоприятных погодных условий и наращивания сельхозпроизводства в некоторых регионах. При этом перестали дорожать и алкогольные напитки, что не связано с "новым урожаем", а обусловлено лишь замедленным ростом производственных затрат на фоне давления со стороны "теневого бизнеса".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине начали дорожать овощи т.н. борщового набора. В частности, на некоторые – свеклу и капусту – цены уже выросли на 5-10%. Еще больше выросла стоимость картофеля – сразу на 30-40%. В дальнейшем же подорожание овощей будет еще больше, ведь сейчас наблюдается только его первый этап.

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