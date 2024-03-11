В Украине двухкомнатную квартиру продают всего за $1,3 тысячи: как выглядит жилье

В деревне озера Кировоградской области за $1300 продают двухкомнатную квартиру. Площадь одной из самых дешевых квартир на рынке недвижимости составляет 41 квадрат.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "Продам квартиру в селе Озера. Детальнее обращайтесь по телефону", - говорится в объявлении. При этом квартира нуждается в ремонте.

Напомним, одно из крупных столичных агентств недвижимости подсчитало: сейчас в среднем квадратный метр жилья в Киеве стоит 1,97 тыс. долларов. До полномасштабной войны – 2,02 тыс. долларов. Самое дешевое жилье в Деснянском районе (около 1,2 тыс. долларов), а самое дорогое – в Печерском (около 3,5 тыс. долларов).

Если перечислить в гривне, стоимость квартир в Украине выросла. Так, в январе 2022-го квартира стоимостью 90 тыс. долларов в столице в гривневом эквиваленте стоила 2,4 млн грн. Сейчас такая же квартира будет стоить около 88,6 тыс. долларов (ибо цены в валюте снизились). Но в гривне придется заплатить за такую квартиру уже 3,3 млн. грн. Перспектив для понижения цен немного. Квартиры в новостройках дорожают, курс доллара постепенно растет.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

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