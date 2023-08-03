В России исчезнут Jacobs и другие известные бренды: что происходит

Голландская компания JDE Peet’s, к которой относятся бренды кофе Jacobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts, закончит продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца года. При этом работу в РФ продолжат.

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Об этом стало известно из финансового отчета компании за первое полугодие 2023 года. В России останутся местные бренды. "В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфолио в России. Параллельно мы будем расширять охват наших потребителей по всему миру, планируя приобрести платформу Marat coffee & tea в Бразилии и запуск L’OR Barista в США", – заявил генеральный директор JDE Фабьен Саймон. Его слова приведены в отчете.

Отметим, в июне прошлого года, пока Россия продолжала самую масштабную захватническую войну со времен Второй мировой, голландская компания Jacobs Douwe Egberts расширяла свое производство на территории страны-агрессора. В Ленинградской области "Якобс Дау Эгбертс Рус" (дочернее предприятие российской компании) ввело в эксплуатацию производственное здание площадью 5,8 тыс. квадратов. Пока конкуренты покидали страну-агрессора, Jacobs расширялись.

В результате 2022-й стал лучшим финансовым годом для российской "дочки". Ее обороты составили 42,6 млрд рублей (17,5 млрд грн). Голландская компания входит в американскую Mondelez International. Нацагентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) внесло их в перечень спонсоров войны. По подсчетам ведомства, компания только в прошлом году заплатила в бюджет РФ $61 млн налогов. Это привело к бойкоту продукции компании в Швеции и Норвегии.

В "Якобс Дау Эгбертс Рус", как пишут российские СМИ, думают над тем, чтобы не использовать бренд Jacobs, а вместо этого называть кофе Monarch или Milicano. Якобы окончательного решения еще нет, однако, чтобы продолжать зарабатывать на российском рынке без вреда для своей репутации, планируют создать самостоятельный бренд.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесены еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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