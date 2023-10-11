В "Приват24" произошел массовый сбой: что говорят в ПриватБанке

Украинцы жалуются на сбой в онлайн-банкинге государственного ПриватБанка, приложении "Приват24". Некоторые клиенты банка отмечали, что при попытке совершить любую операцию им выдавало ошибку.

"Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите позже", – говорилось в сервисном сообщении. Олег Серга, пресс-секретарь ПриватБанка в комментарии Oboz.UA отметил, что в системе произошел кратковременный сбой.

По его словам, техническую проблему к 17:25 уже устранили. "Мы все быстро починили, уже все работает", – заверил представитель банка.

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Клиенты банка, в частности, жаловались на ошибку на Facebook-странице "Привата". "Что с приложением? Почему "Приват24" мертвый?", – спрашивал один из пользователей, но ответ банка не получил.

Как сообщал Oboz.UA, украинцы массово жалуются на валюту из ПриватБанка. Даже если предварительно заказать валюту в отделении, клиентам предлагают купюры, на которых есть надписи, или грязные банкноты.

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