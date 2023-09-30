Украинцы массово жалуются на доллары у ПриватБанка: что произошло 

Украинцы массово жалуются на валюту из ПриватБанка. Даже если предварительно заказать валюту в отделении, клиентам предлагают купюры, на которых есть надписи, или грязные банкноты.

Большое количество жалоб разместили клиенты ПриватБанка на специализированном форуме Минфин. "Пытаюсь вернуть депозитные средства, но при заказе валюты в банке только исписанные и грязные купюры. Работник банка говорит, что ей при заказе валюты привозят грязные средства. Я выслушала лекцию о том, что купюра в Украине действительна, если до 50 процентов купюры грязные", – говорится в жалобе.

Еще один из клиентов пожаловался на то, что уже около месяца пытается снять свои деньги с валютного счета. При заказе в кассе 2 тыс. долларов выдают только 300-400 долларов, при этом часть купюр – с пятнами, старого образца и т.д.

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В Днепре клиент "Привата" заявил, что он обошел пять отделений банка и ему везде предлагали валюту старого образца и в изношенном состоянии. "Никто и нигде такие банкноты брать в руки не хочет. Обменники крестятся, видя такой доллар", – пожаловался клиент.

Еще одна клиентка пожаловалась на валюту, которую заказала заранее. В отделении ей предложили банкноты 1996 года, однако она от них отказалась.

В "Привате" отмечают: все купюры прошли проверку и являются действительным платежным средством. Они имеют право их выдавать и обязаны принимать такую валюту. При этом клиент вправе отказаться от покупки банкнот, которые его не устраивают.

Что произошло с долларами у ПриватБанка?

ПриватБанк, как и все банки и обменники, согласно решению НБУ обязаны принимать у украинцев банкноты даже с незначительными повреждениями. Это произошло после скандала из-за отказа банков и обменников принимать купюры даже с небольшими пятнами и повреждениями, банкноты, выпущенные в 1996 году (хотя они также считаются действительными).

То есть украинцы массово жаловались на то, что банки и обменники отказываются принимать доллары. Нацбанк изменил правила и обязал банки принимать такие купюры. Однако банкам и обменникам нужно куда-то девать ту валюту, которую они получают от клиентов.

И если они купили у клиента купюры с пятнами, банкноты 1996 года, то должны продать их другому клиенту. Поэтому другого выхода, кроме как продавать "плохие" банкноты, у банков и обменников нет. Однако клиент не обязан брать ту купюру, которую ему предлагают, если она его не устраивает. В любой момент можно отказаться от покупки валюты.

Правда, кассиры часто вместо того, чтобы обменять доллары с пятнами на те, у которых нет повреждений, заявляют клиентам, что других банкнот у них нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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