Дискриминация на рынке недвижимости растет: кого и почему избегают арендодатели

В Украине растет спрос на аренду жилья среди людей с инвалидностью, но треть риелторов сталкиваются с отказами от владельцев. Несмотря на это, почти все арендодатели декларируют готовность сдавать жилье, хотя их сдерживают страхи, стереотипы и отсутствие адаптации квартир.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA с ивента OLX Недвижимость, на котором эксперты поделились актуальной ситуацией на рынке жилья и результатами ряда исследований. Согласно результатам исследования, 30% риелторов уже имели опыт поиска жилья для клиентов с инвалидностью, причем более половины из них (53%) отмечают, что такие обращения участились после начала полномасштабного вторжения.

Однако рынок отвечает на эти потребности неоднозначно. Далеко не каждая квартира или дом оказываются пригодными, а доступность жилья часто оказывается чисто формальной. Большинство требований, с которыми сталкиваются риелторы, являются четкими и логичными. 81% опрошенных отметили, что их клиентам была важна доступность первого этажа или наличие удобного подъема.

67% клиентов обращали внимание на физическую доступность помещения – наличие пандусов, лифтов, широких дверей. Половина фокусировались на локации – близость к транспорту, больницам, аптекам, социальным учреждениям. Часть клиентов (22%) просили адаптации жилья под свои потребности, например, изменение планировки или сантехники. 19% требовали особого стиля общения – с уважением, спокойствием, без спешки. Только 6% не имели никаких дополнительных требований.

Риэлторы признают, что даже когда найдено жилье, 37% сталкивались с отказами со стороны владельцев сдавать его людям с инвалидностью. Основные причины – типичны для украинского рынка недвижимости, однако с особенно тревожным подтекстом. 67% владельцев сомневаются в платежеспособности арендаторов, 42% – боятся расходов на ремонт или трудностей с выселением, столько же вообще не понимают потребностей людей с инвалидностью. Еще треть считает свое жилье непригодным, а другие – имеют негативный личный опыт.

Такие аргументы часто базируются на страхах, мифах и стереотипах, а не на реальном опыте. Именно поэтому многие люди с инвалидностью чувствуют себя исключенными из арендного рынка – даже имея средства и готовность к открытому диалогу.

Опрос среди владельцев жилья дает несколько обнадеживающую картину. 97% респондентов заявили, что готовы или скорее готовы сдавать жилье людям с инвалидностью, из них 61% – абсолютно готовы, а еще 36% – скорее готовы, чем нет. Лишь 3% – категорически против.

Среди основных страхов у этого меньшинства, опасения за своевременную оплату (30%), за сохранность имущества (23%), несоответствие жилья (22%) или просто предвзятое отношение (17%). Это говорит о том, что просветительская работа, юридическое урегулирование и примеры положительного опыта могут кардинально изменить ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы все чаще стали отдавать предпочтение квартирам и частным домам, в основном в бюджете до $60 000 – именно этот сегмент стал самым популярным среди тех, кто планирует покупку жилья. На выбор существенно начали влиять факторы безопасности, покупатели все больше обращают внимание на наличие укрытий.

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