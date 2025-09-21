В одном из городов Украины цены на жилье значительно выросли: сколько стоит и каковы причины роста

В 2025 году квартиры в Одессе существенно подорожали, особенно новостройки, где цена достигает до 1 600 $ за м². Частные дома остаются самым дорогим сегментом, тогда как вторичное жилье зависит от района и уровня безопасности.

Об этом рассказала директор агентства недвижимости Яна Васильева в комментарии "Суспільному". По ее словам, несмотря на военное положение и риски безопасности, спрос на жилье в городе держится стабильно высоким.

Причинами такого явления стали дефицит квартир, подорожание стройматериалов, сокращение рабочей силы в строительной сфере, а также государственные программы поддержки, которые стимулируют покупку жилья. По словам Васильевой , самый тяжелый период для рынка был в 2022 году, когда цены значительно просели.

Однако уже в 2023 году ситуация начала выравниваться благодаря приезду переселенцев и запуску государственной программы єОселя, которая оживила куплю-продажу. В 2025 году именно новостройки подорожали больше всего. Основные причины:

выкуп большинства квартир по госпрограмме в 2023-2024 годах;

дефицит рабочей силы в строительстве;

подорожание стройматериалов.

Средние цены на новостройки в Одессе в 2025 году:

Приморский район – от 1 200 до 1 600 $/м²;

Киевский и Пересыпский районы – от 950 до 1 500 $/м².

"Если в 2022 году в Приморском районе можно было купить квартиру от застройщика за 950 долларов за квадратный метр, то сейчас цена стартует от 1 200-1 300. В некоторых домах еще выше", – уточняет Яна Васильева.

Особенно популярными остаются жилые комплексы в Аркадии и на Большом Фонтане. Здесь квартиры покупают не только для жизни, но и для инвестиций. Большинство новых проектов уже предусматривает обустройство бомбоубежищ или подземных паркингов, что повышает привлекательность таких объектов.

Цены на вторичном рынке ниже, но они гораздо более чувствительны к военным обстоятельствам. В периоды массированных обстрелов цена квартир может снизиться на 5-10 тысяч долларов. Примеры цен в разных районах:

Центр города – 650– 2 000 $/м² (в зависимости от дома, состояния ремонта и этажа);

2 (в зависимости от дома, состояния ремонта и этажа); Однокомнатная в хрущевке (Приморский район) — от 45 тыс. $ (≈950 $/м²);

(≈950 $/м²); Хаджибейский район – от 40 тыс. $ за "однушку";

за "однушку"; Киевский и Пересыпский районы (9-16-этажки) – от 36 тыс. $;

Черемушки – около 40 тыс. $ за однокомнатную в нормальном состоянии.

Особенно ценятся квартиры в старых домах сталинской застройки. Их покупают ради крепких стен, которые считаются более надежными во время войны. Стоимость таких квартир колеблется от 33 до 57 тысяч долларов в зависимости от площади и ремонта.

"На Черемушках однокомнатную квартиру в нормальном состоянии можно приобрести примерно за 40 тысяч. А небольшую "однушку" на первом этаже я видела даже за 33 тысячи", – рассказывает эксперт. Рынок частных домов в Одессе имеет собственную динамику. Здесь цены зависят не только от расположения, но и от статуса земли, в частности приватизации.

По словам Васильевой, особенно активно покупают жилье в районе Совиньон, куда часто переезжают семьи из других городов. Стоимость объектов здесь очень разнится, от 170-265 тысяч долларов до элитных вариантов свыше 1,7 миллиона долларов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, высокий спрос на квартиры для покупки в Украине наблюдается не только в традиционно популярных Киеве и Львове. Более того, по количеству откликов на одно объявление о продаже эти города далеко не первые в рейтинге.

