В одном из городов Украины цены на жилье вернулись к довоенным: сколько теперь стоит квартира

В Одессе после стремительного обвала рынка, спрос на жилье постепенно стабилизировался, а цены приблизились к довоенным. В частности, однокомнатные квартиры сейчас стоят от $55-65 тысяч в зависимости от района. Чаще всего выбирают готовые квартиры с ремонтом в удобных локациях и компактные дома в пригороде с автономными системами и хорошей инфраструктурой.

Об этом рассказала одесский риелтор Наталья Стоянова в комментарии СМИ. Первые месяцы после начала войны парализовали рынок жилья.

Цены упали на 20-30%, а кое-где – вдвое. Не работали государственные реестры, поэтому даже желающие купить или продать были вынуждены ждать. Больше всего пострадал сегмент центральных квартир и дорогих частных домов – объекты, которые ранее продавались быстро, зависли без движения.

Середина 2022 года принесла первые сдвиги, ведь возобновилась работа реестров, сделки стали возможными. А уже в 2024-м появился новый всплеск спроса – особенно на квартиры в новостройках или вторичное жилье с качественным ремонтом. Ремонт стал дефицитом — рабочих рук мало, цены на материалы выросли, поэтому готовые квартиры в хороших районах разлетаются быстро.

Сегодня однокомнатные квартиры в "спальных" районах можно приобрести за $55-60 тысяч, а в престижных локациях – от $65 тысяч и выше. В частности, по словам риелтора, покупатели стали значительно более требовательными.

На первый план вышли безопасность, автономность и готовность объекта к заселению без дополнительных вложений. Чаще всего выбирают квартиры с качественным ремонтом, мебелью и техникой в районах с развитой инфраструктурой – Аркадии, Приморском, Таировом. Особенно ценятся варианты с видом на море, которые быстро находят своего покупателя даже в старых домах.

Частные дома премиум-класса ($250-300 тысяч и более) сейчас продаются очень медленно, а вот компактные дома и таунхаусы в пригороде до $150 тысяч пользуются стабильным спросом как альтернатива городским квартирам. Обязательными преимуществами считаются генератор, автономное отопление и водоснабжение, а также наличие укрытия или подземного паркинга.

в Украине готовят налоговую реформу, которая должна снизить ставку на доходы от аренды, освободить от налогов собственников, сдающих жилье переселенцам, и упростить легализацию сделок. Если изменения примут, теневая аренда может резко сократиться, а права арендаторов и арендодателей – усилиться.

