Почему подорожал доллар и к чему готовиться украинцам: в НБУ озвучили прогноз

В Украине сокращение международной финансовой помощи и вывод валюты из частного сектора приведет к постепенному уменьшению международных резервов до 32 млрд долларов уже в 2026 году (по состоянию на август 2024-го – 37,89 млрд долл.). Однако НБУ все равно сможет обеспечить стабильный курс и плавные колебания.

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Как говорится в инфляционном отчете Нацбанка. "НБУ и дальше будет сохранять активное присутствие на валютном рынке для покрытия структурного дефицита валюты, поддержания двусторонних курсовых колебаний и сглаживания чрезмерной волатильности", – говорится в прогнозе.

Приоритетной задачей будет оставаться и защита гривневых сбережений от инфляционного обесценения. Благодаря этим мерам НБУ будет обеспечивать такое состояние валютного рынка, которое позволит сохранять контроль над инфляцией.

Также в НБУ объяснили причину подорожания доллара. Так, во втором квартале давление на обменный курс гривни усилилось из-за роста чистого спроса на иностранную валюту. Так, экспорт товаров вследствие исчерпания запасов с/х продукции ожидаемо снизился. Кроме того, дефицит э/э и рост внутреннего спроса сдерживали экспорт других товаров, в частности, пищевых продуктов, продукции металлургии и машиностроения. В то же время импорт товаров ощутимо вырос.

Отметим, официальный курс доллара в 2024 году вырос с 38 до 41 грн за доллар. При этом по состоянию на 1 августа курс несколько снизился по сравнению с показателями второй половины июля.

Возрос импорт электроэнергии и энергетического оборудования. Кроме того, в конце квартала несколько активизировались закупки горючего в ожидании повышения акцизного налога. Также ожидалось и влияние операций, разрешенных бизнесу в рамках майской либерализации: смягчение валютных ограничений привело к увеличению импорта отдельных услуг и репатриации дивидендов.

"Увеличение интервенций вместе с ожидаемым снижением объемов внешней финансовой помощи обусловило сокращение международных резервов до 37.9 млрд долл. по состоянию на конец июня. Однако они и дальше находились на достаточном уровне", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем, в Украине с 20 июля начали работать финансовые программы для повышения энергонезависимости потребителей – в частности, кредитование под 0% на 10 лет для приобретения солнечных панелей и другого энергооборудования. При этом государственный ПриватБанк и другие финучреждения уже приступили к приему заявок на такие льготные кредиты, а некоторые банки уже даже одобрили первые займы.

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