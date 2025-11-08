УкраїнськаУКР
В "Нафтогазе" заявили об очередной массированной атаке: повреждено оборудование

Александр Литвин
На газовую инфраструктуру снова совершили нападение

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил об очередной массированной атаке на газовую инфраструктуру. Ранения получил сотрудник, также повреждено оборудование.

Об этом Корецкий сообщил на своей странице в Facebook. Для атаку на газовую инфраструктуру россияне использовали ракеты и БПЛА.

"К сожалению, есть попадание. Ранения получил наш сотрудник, сейчас ему оказывают помощь. Также есть повреждения производственного оборудования. На месте работают спасатели. Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты сразу начнут восстановительные работы", – пояснил Корецкий.

Новая атака РФ

Это уже девятый целенаправленный удар по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября. "Очередная подлая атака россиян, направленная на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой. Очередной акт терроризма. Спасибо силам ПВО: каждая сбитая цель – это прежде всего спасенные жизни", – отметил он.

Отметим, в Днепре ночью 8 ноября прогремели взрывы – российский ударный дрон попал в жилую многоэтажку, вызвав масштабные разрушения нескольких этажей. Громкий взрыв произошел около 00:15, впоследствии враг бил баллистикой. В облцентре известно о 12 пострадавших, среди которых есть дети, погибли два человека. В области также есть попадания в нескольких районах, пострадали по меньшей мере трое гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 ноября российская террористическая армия массированно атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под ударом оказался, в частности, Киев – в результате падения обломков в Печерском районе столицы возник пожар.

