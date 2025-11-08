В "Нафтогазе" заявили об очередной массированной атаке: повреждено оборудование

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил об очередной массированной атаке на газовую инфраструктуру. Ранения получил сотрудник, также повреждено оборудование.

Об этом Корецкий сообщил на своей странице в Facebook. Для атаку на газовую инфраструктуру россияне использовали ракеты и БПЛА.

"К сожалению, есть попадание. Ранения получил наш сотрудник, сейчас ему оказывают помощь. Также есть повреждения производственного оборудования. На месте работают спасатели. Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты сразу начнут восстановительные работы", – пояснил Корецкий.

Это уже девятый целенаправленный удар по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября. "Очередная подлая атака россиян, направленная на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой. Очередной акт терроризма. Спасибо силам ПВО: каждая сбитая цель – это прежде всего спасенные жизни", – отметил он.

Отметим, в Днепре ночью 8 ноября прогремели взрывы – российский ударный дрон попал в жилую многоэтажку, вызвав масштабные разрушения нескольких этажей. Громкий взрыв произошел около 00:15, впоследствии враг бил баллистикой. В облцентре известно о 12 пострадавших, среди которых есть дети, погибли два человека. В области также есть попадания в нескольких районах, пострадали по меньшей мере трое гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 ноября российская террористическая армия массированно атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под ударом оказался, в частности, Киев – в результате падения обломков в Печерском районе столицы возник пожар.

