В Monobank произошел сбой из-за "лимонов": что известно и когда возобновят работу

В Monobank произошел сбой из-за бешеной нагрузки во время розыгрыша "лимонов" в честь 10 миллионов клиентов. Пользователи жалуются, что приложение падает, а часть функционала вообще перестала работать из-за массового одновременного использования. Кто-то уже нашел по 10 и даже 50 лимонов, а кто-то так и не может добраться до нужных ящиков в приложении.

О сбое сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. Из-за большого потока игроков приложение легло в самых неожиданных местах, а организаторы предупреждают искать немного медленнее. Нагрузка настолько велика, что даже тестировщики не могут найти все лимоны и потеряли спокойствие.

Из-за огромного количества участников – уже десятки тысяч людей одновременно вошли в приложение – возникли серьезные технические сбои. Часть функционала отказала, а пользователи не могут открыть банк или перейти к нужным разделам.

Как сообщают в соцсетях, некоторые участники уже нашли 50 лимонов, другие даже не могут добраться до первых десяти, и все массово ждут, когда приложение возобновит работу. Нагрузка настолько большая, что сервис едва выдерживает поток пользователей, а организаторы предупреждают искать немного медленнее.

Пользователи активно делятся своим опытом, кто-то уже нашел 47 из 50 лимонов и не может добраться до остальных, кто-то вообще застрял на старте. Пока банк работает над стабилизацией системы, участники вынуждены ждать восстановления работы приложения.

