В Киеве построят бомбоубежище почти за 300 млн гривен

В Киеве может появиться самое дорогое в Украине укрытие от ракет. Если тендер состоится, на строительство убежища в одной из столичных школ могут выделить около 300 млн. гривен.

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Аукцион на площадке ProZorro объявил управление образования Днепровской районной государственной администрации. В прошлом году именно это ведомство попало в скандал с закупкой барабанов для укрытий почти на миллион гривен.

Теперь районное управление образования ищет подрядчика для строительства укрытия на территории столичной гимназии №183 "Фортуна", расположенной по адресу ул. Юности, 5. "Сооружение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия" (т.е. укрытие, в котором можно спрятаться от радиации) должно быть построено до конца 2025 года.

На это управление готово выделить 297,82 млн гривен, или около $7,5 млн по курсу на 25 июня. Если тендер состоится, такой бункер станет самым дорогим в Украине. Аукцион запланирован на 13.30 25 июня - в нем приняли участие четыре участника, а наименьшую ставку сделало ООО "Смарт солюшнз групп", которое предложило выполнить работы за 269,66 млн грн.

Что интересно, в 2023 году в одном из учебных заведений Полтавской области тоже открыли противорадиационное укрытие – оно может одновременно вместить 668 человек. Как сообщили в Полтавской ОВА, капитальный ремонт убежища в Зеньковском опорном лицее стоил 865 тыс. грн.

Также OBOZ.UA сообщал о тендерах, согласно которым госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", к которой принадлежат телеканалы "Дом" и FREEДOM, планировало потратить почти 100 млн грн на производство 12 сериалов. В каждом из соответствующих тендеров участвовала 1 компания, которая и становилась победительницей. При этом ни одна из них не предлагала платформе создать сериал дешевле объявленной суммы – каждое предложение к копейке повторяет первоначальное тендерное предложение.

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