В июле ДТЭК ввел в работу еще 2 новые угольные лавы для поддержания угледобычи

В январе-июле этого года компания ДТЭК ввела в работу 9 новых угольных лав для поддержания стабильной угледобычи.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Для подготовки тепловой генерации к следующему отопительному сезону, в январе – июле этого года шахтеры ДТЭК Энерго ввели в работу 9 новых лав для добычи угля. Две из них были введены в июле", – говорится в нем.

Отмечается, что с начала года ДТЭК вложил более 2,9 млрд грн собственных средств в украинские шахты. Всего с начала полномасштабного вторжения инвестиции компании в украинскую угледобычу составили более 21,4 млрд грн.

"Нагрузка на ТЭС традиционно возрастает летом и в отопительный период, поэтому нам важно заранее формировать запасы топлива и поддерживать стабильный ритм работы. Это требует четкого планирования и соблюдения последовательности на всех этапах. Поэтому продолжаем ритмичный запуск новых лав для более надежного обеспечения потребностей тепловой генерации в угле", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 7,5 млрд грн в украинскую угледобычу.