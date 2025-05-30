Дія с 1 июня запускает первую платную функцию: какая цена и кого затронет

Уже с 1 июня в системе государственных услуг Дія появится первый платный сервис – шеринг нескольких документов одновременно. Функция будет платной только для бизнеса, а для рядовых украинцев все услуги системы остаются бесплатными.

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О запуске мультишеринга с 1 июня официально сообщила пресс-служба Дії. "Настройте или обновите интеграцию с Дією. Услуга платная для бизнеса, но полностью бесплатная для граждан, которые отправляют документы через мультишеринг", – отметили в Дії.

Расценки там не называли, но по данным руководителя финсервиса FlexiPay Ярослава Каплана, учреждения будут платить единоразово 21 617 грн з подключение, а далее – 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. Отмечается, что шеринг одного документа будет бесплатным. Для бизнеса два документа и больше (мультишеринг) – платным.

Какие документы можно отправить через мультишеринг: список

ID-карта;

заграничный паспорт;

РНОКПП;

справка о доходах;

студенческий билет;

свидетельство о рождении ребенка;

техпаспорт;

справка ВПО;

актовые записи о смене имени, заключении брака, разводе;

пенсионное удостоверение;

документы об образовании;

водительское удостоверение;

удостоверение ветерана.

Каких еще обновлений ждать в Дії

В дальнейшем Министерство цифровой трансформации планирует монетизировать еще два сервиса – Diia.OAuth и Дія.Підпис для юридических лиц. Это даст возможность бизнесу подписывать документы онлайн непосредственно в приложении, также партнеры системы смогут идентифицировать своих пользователей через взаимодействие с Порталом Дія.

Кроме того, Минцифры уже в июне запустить в бета-версию ИИ-агента на портале Дія. Предполагается, что он будет работать как чат-бот на основе большой языковой модели, отвечая на вопросы граждан в формате диалога.

Как сообщал OBOZ.UA, с 28 мая в Дії снова работают сервисы замены водительского удостоверения, перерегистрации авто и шеринга. Ранее, с 24 по 27 мая, эти услуги были недоступны из-за технических работ с реестрами транспортных средств и админправонарушений.

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