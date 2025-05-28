В Дії восстановили ряд важных услуг: что снова работает и как воспользоваться

С 28 мая в Дії снова работают сервисы замены водительского удостоверения, перерегистрации авто и шеринга. Ранее, с 24 по 27 мая, эти услуги были недоступны из-за технических работ с реестрами транспортных средств и админправонарушений.

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Об этом пишет Дія. После нескольких дней технических работ, связанных с обновлением реестров, цифровые услуги в приложении, касающиеся водителей и владельцев авто, полностью возобновили работу.

Пользователи снова могут воспользоваться любимыми функциями. В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что после успешной доработки и тестирования систем, украинцы снова могут:

заменить водительское удостоверение онлайн;

перерегистрировать транспортное средство в несколько кликов;

пользоваться функцией шеринга авто - передача права управления другим лицам.

Эти сервисы быливременно недоступными с 24 по 27 мая из-за обновления Единого государственного реестра транспортных средств и Реестра административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Техническое обновление имело целью повысить стабильность и безопасность цифровых транзакций, а также обеспечить интеграцию с другими государственными и коммерческими системами.

Ведь именно благодаря точным реестрам и надежному обмену данными, сервисы Дії остаются лидером среди цифровых решений в сфере публичного сервиса. Параллельно с обновлением, государство готовит к запуску платные версии некоторых сервисов, в частности Дія.Підпис, Diia.OAuth и мультишеринг документов.

Стоимость подключения мультишеринга - 21 500 грн, а каждый запрос будет стоить 9,80 грн. Для обычных пользователей базовый шеринг одного документа (например, паспорта или водительского удостоверения) останется бесплатным.

Это решение обосновывается необходимостью оптимизации расходов на цифровую инфраструктуру и уменьшения нагрузки на государственный бюджет. Например, только в финансовом секторе через Дію ежемесячно формируются десятки тысяч запросов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появится возможность подаваться на государственную службу через приложение Дія - теперь все документы и заявления можно будет подать онлайн, без бумажной волокиты. Экспериментальный проект продлится два года и охватит государственные учреждения, в частности Минцифры, Минэкономики и ГП Дія.

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