Утаили от государства миллионы: известный ресторанный холдинг разоблачили в неуплате налогов. Стало известно название

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) направило в суд дело о неуплате налогов известным львовским ресторанным холдингом – и возместило в бюджет 13,4 млн грн. Речь может идти о холдинге !FEST.

О передачи дела в суд сообщили в самом БЭБ. Отметив: директор предприятия признала свою вину. Впрочем, о каком именно предприятии идет речь, не сообщается – однако по данным источников OBOZ.UA, указанным холдингом является !FEST (заведения "Криївка", "Львівська копальня кави", "П'яна Вишня" и пр.).

"Следствием установлено, что сотрудники холдинга получали заработную плату двумя частями: одна – официальная, а другая – неофициальная, выплачивалась согласно теневых реестров. ... В качестве свидетелей были допрошены сотрудники компании", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в ходе досудебного расследования детективы провели ряд обысков. По их результатам они:

получили сведения о соответствующих реестрах неучтенных средств;

обнаружили служебную документацию свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печати и т.д.

"Также детективы инициировали налоговую проверку по поводу правильности начисления налогов и сборов на предприятии при начислении и выплате заработной платы. По результатам проверки было доначислено 13,4 млн грн налогов и сборов. Директор предприятия в стадии досудебного расследования свою вину признала. Общество уплатило в государственный бюджет нанесенный государству ущерб в полном объеме", – рассказали в БЭБ.

Фигурантке уголовного производства же, отметили там, объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК Украины. Среди прочего, ей грозит штраф и конфискация имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее крупное онлайн-казино в Украине уличили в уклонении от 1,2 млрд грн налогов. По данным следствия, для уклонения от налогообложения компания создавала сайты-клоны собственного лицензированного портала.

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