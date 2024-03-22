"Укрзалізниця" изменила количество билетов в популярных поездах: сколько они стоят

"Укрзалізниця" увеличила количество мест в поездах на популярном маршруте Мукачево – Кошице. Однако не навсегда – только на период 22-29 марта и 1-7 апреля.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что с дополнительным вагоном будут курсировать поезда:

№960 Кошице – Мукачево;

№961 Мукачево – Кошице.

"Совместно со словацкими коллегами продолжаем традицию удвоения предложения мест в пиковые периоды по маршруту Мукачево – Кошице. Количество и расположение мест аналогично вагону №1, который обычно обслуживает этот маршрут. Это позволит избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат по маршруту", – говорится в сообщении.

Где купить билеты

Билеты на поезда Мукачево – Кошице доступны в мобильном приложении "Укрзалізниці". А также:

в чат-боте;

на сайте компании;

в международных кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезда продаются в сидячие вагоны 2 класса. К примеру, на рейс 24 марта Кошице – Мукачево (поезд №960) они стоят 522,64 грн.

На отправляющийся в тот же день поезд №961 Мукачево – Кошице стоимость билетов составляет столько же.

"Укрзалізниця" запускает "особенный" поезд

В то же время, в Украине запускают новый поезд Черновцы – Ужгород, который восстановит прямое сообщение Буковины с Закарпатьем. Его особенностью является отсутствие точного графика – в зависимости от дня недели он имеет незначительные отличия. Билеты же на поезд уже поступили в продажу.

"Продажа [билетов] на новый поезд №345/346 Черновцы – Ужгород открыта. Кроме восстановления прямой связи Буковины с Закарпатьем, дневной поезд Черновцы – Ужгород будет служить для удобной пересадки на новый ночной международный поезд Прага – Чоп", – рассказали в "Укрзалізниці".

Примечательно, что расписание поезда – непостоянное. В зависимости от дня недели оно "имеет незначительные отличия".

К примеру, в четверг 28 марта поезд отправляется из Ужгорода в 10:42. А в субботу 30 марта – в 11:05.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь 30 и 31 марта, во время весенних каникул.

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