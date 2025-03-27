"Укрпочта" изменила работу в областном центре: какие услуги не работают

Жители Херсона временно не смогут получать и отправлять посылки " Укрпочтой ". Из - за массированных российских обстрелов национальный почтовый оператор ограничил свою работу в этом городе.

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Об этом сообщили 27 марта. Отмечается, что посылки задерживаются, по меньшей мере, в этот день – как будет работать почта завтра, неизвестно.

"Чтобы сохранить жизнь и здоровье наших работников , сегодня мы не сможем доставить и забрать посылки в Херсоне. Пережидаем российский террор и возобновляем работу. Все будет Украина", - заявили в "Укрпочте".

"Укрпочта" меняет работу из-за войны

Ранее в компании были вынуждены изменить график работы в прифронтовой Константиновке, чтобы обеспечить безопасность клиентов и работников. Теперь работают всего два отделения. Они работают в специальном режиме. Они предоставляют только две важнейшие услуги:

выплата пенсий и социальной помощи – чтобы люди могли получить свои выплаты даже в сложных условиях;

– чтобы люди могли получить свои выплаты даже в сложных условиях; отправка посылок – для эвакуируемых и желающих отправить свои вещи в другое место.

В то же время прием посылок в Константиновку временно остановлен, чтобы избежать скопления людей и уменьшить риски для работников и клиентов. Все находящиеся в пути посылки будут доставлены без задержек.

Также было принято решение временно приостановить доставку писем и газет. Это не только поможет уменьшить риск для почтальонов, но и позволит им поддержать операторов в отправке посылок для эвакуированных граждан.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января "Укрпочта" ввела для украинцев новые тарифы, зависящие исключительно от объема посылки. Для внутренних отправлений цены варьируются от 40 до 150 гривен в зависимости от размера и веса посылки. Причем клиентам предлагают два основных тарифа:

"приоритетный" – для тех, кто хочет получить посылку быстро, он предусматривает ускоренную обработку и доставку в кратчайшие сроки;

– для тех, кто хочет получить посылку быстро, он предусматривает ускоренную обработку и доставку в кратчайшие сроки; "базовый" – для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества, он наиболее выгоден для клиентов, пересылающих недорогие товары.

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