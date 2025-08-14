Ukrnafta запустила благотворительный проект 'Доброе утро, Украина!'

UKRNAFTA начала сбор средств на 4 000 000 грн для поддержки Военной школы "Боривитер", которая более трех лет бесплатно готовит военнослужащих по 12 направлениям, включая управление БПЛА, работу с военной связью и РЭБ, топографию и военное управление.

Видео дня

С 2022 года инструкторы школы подготовили более 31 000 бойцов, которые сегодня защищают украинские города и обезвреживают вражеские дроны и технику.

Цель сбора – приобретение дронов, средств связи, симуляторов, техники для обучения, а также финансирование бесплатной подготовки военных.

"Этот проект – о знаниях, которые спасают жизни, и о нашей общей цели, чтобы доброе утро было в каждом уголке страны", – отмечает исполняющий обязанности председателя правления Юрий Ткачук.

В рамках проекта 5 грн с каждого проданного кофе на АЗК UKRNAFTA будет направлено на нужды школы. К инициативе создано 25 уникальных дизайнов кофейных стаканчиков с символами городов и регионов Украины.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.