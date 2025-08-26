'Укрнафта' выделила более 127 млн грн на поддержку мобилизованных сотрудников и ветеранов

"Укрнафта" помогает своим сотрудникам, которые защищают Украину в рядах Сил обороны. Только за первые шесть месяцев 2025 года компания направила более 127 млн грн на их поддержку:

118 млн грн – на выплаты заработной платы мобилизованным работникам;

1,25 млн грн – на помощь раненым;

отдельная поддержка – для семей погибших и демобилизованных коллег.

"Наши коллеги сегодня защищают страну на передовой, возвращаются после службы, воспитывают детей и держат энергетику. Для нас важно, чтобы каждый из них и их семьи чувствовали поддержку и заботу", – отметил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук.

Сейчас 900 работников компании защищают Украину в рядах Сил обороны. Более 500 ветеранов уже вернулись и ежедневно работают ради энергетической устойчивости страны.

Программа "Бок о бок", основанная в 2023 году, помогает мобилизованным работникам, ветеранам и ветеранкам адаптироваться после службы, получить финансовую, юридическую и психологическую помощь. Компания заботится и о семьях погибших героев, ведь они навсегда остаются частью большой нефтегазовой семьи "Укрнафты".



ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.