Укрнафта продолжает улучшать условия работы своих специалистов

АО "Укрнафта" активно обновляет технику и оборудование, внедряя стандарты The American Petroleum Institute.

В частности, с начала 2025 года компания:

- поставила 163 единицы спецтехники и транспорта – от вахтовых автобусов до пароподогревательных установок;

- закупила 140 вагоно-домов для бригад по текущему и капитальному ремонту скважин – на замену тем, что прослужили более 20 лет;

- привлекла 101 единицу аварийно-скважинного и фрезеровочного оборудования от Weatherford. Профильные специалисты осуществляют обучение персонала для работы по стандартам API;

- изготовила и успешно запустила фильтрационную установку собственного производства;

- внедрила эффективную систему очистки раствора при выполнении работ по капитальному ремонту скважин;

- проводит капитальные ремонты в региональных подразделениях: обновляет рабочие места, бытовые помещения, административные здания.

"Спасибо команде "Укрнафты" за совершенствование и постоянное развитие. Компания успешно внедряет стандарты The American Petroleum Institute, способствующие взаимозаменяемости оборудования и эффективности процессов. Для нас важно последовательно обновляться и улучшать условия работы наших специалистов", – отметил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.