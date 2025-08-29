Украли 500 га, заплатили 600 тыс. грн: Генпрокуратура не оспаривает мягкое решение суда по делу о масштабном хищении земли
Офис генерального прокурора Украины (ОГП) не обжаловал решение Печерского районного суда Киева, который отпустил под залог всего в 600 тыс. грн группу высокопоставленных чиновников Госгеокадастра, подозреваемых в масштабной земельной схеме. Среди фигурантов дела – действующий депутат Днепровского горсовета от "Слуги народа" Дмитрий Свердлин.
Об этом сообщает 49000. Отмечается, что в конце августа 2025 года правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного отчуждения земли госпредприятия "Опытное хозяйство "Днепр" Института орошаемого земледелия НААН Украины в Днепропетровской области.
Главное, что нужно знать
- По схеме, согласно данным ОГП и ДБР, было незаконно изъято более 500 га государственной земли: 239 гектаров их них передали в частную собственность через подставных лиц, большинство земель сосредоточили в собственности одного бенефициара и связанных с ним лиц, которые в результате получили 106 участков общей площадью 206 гектаров.
- Стоимость только части участков, переданных в частную собственность, оценивается в 24 млн грн.
- Несмотря на тяжесть преступления, Печерский райсуд избрал для подозреваемых довольно мягкие меры пресечения – вместо содержания под стражей был назначен только залог и запрет на выезд за границу.
- Представители обвинения настаивали на более строгих ограничениях – прокурор просил залог в сумме 6 млн грн, но суд дал только 600 тыс. По данным источников, суд мог мотивировать свое решение тем, что с момента совершения преступления прошло несколько лет, а фигуранты дела не скрывались от следствия.
- Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Офис Генерального прокурора, однако он не оспорил сомнительное решение суда.
Фигуранты дела
Официально имена не назывались, однако по данным СМИ, среди них:
- Дмитрий Свердлин – чиновник, экс-глава ГУ Госгеокадастра в Днепропетровской области, действующий депутат Днепровского горсовета, в 2020 г. избранный по спискам"Слуги народа". Ему инкриминируют завладение государственным имуществом (ч. 5 ст. 191 УКУ).
- Александр Овсюк – экс-руководитель госпредприятия "ОХ "Днепр".
- В. Гавриленко – экс-начальник районного отдела Госгеокадастра (ч. 5 ст. 191 УКУ).
- Роман Лещенко (отдельное подозрение) – бывший председатель Госгеокадастра Украины, ему инкриминируется служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УКУ).
Также СМИ Днепра неоднократно сообщали, что в деятельность регионального управления Госгеокадастра могла вмешиваться криминальная группировка, которая якобы лоббировала принятие нужных решений по выделению земли через своих "смотрящих". В медиа обвиняют в связях с криминалитетом и Дмитрия Свердлина, который, будучи депутатом от "Слуги народа", долгое время работал в областном Госгеокадастре и даже возглавлял его в 2020-2021 годах.
Свердлин, как сообщается, долгое время работал в областном Госгеокадастре и даже некоторое время (2020-21 гг.) занимал руководящую должность – был начальником Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области и, согласно его декларации и данным на сайте этого учреждения, и сейчас работает в нем в должности заместителя одного из управлений.