Украину заваливают подержанными авто из-за границы: какая цена самой популярной модели
В октябре украинцы приобрели более 26,1 тыс. подержанных легковых автомобилей. Самым популярным авто в прошлом месяце стало Volkswagen Golf, цена на такие зависит от возраста, пробега и конфигурации, но за авто среднего возраста придется отдать от $8,7 тыс.
Об этом сообщили в "Укравтопроме". Отмечается, что за год количество импортируемых автомобилей выросло на 60%, а по сравнению с сентябрем – на 12%.
Какие б/у авто покупают украинцы
- Бензиновые – 44%.
- Электромобили – 30%.
- Дизельные – 18%.
- Гибриды – 5%.
- Авто с ГБО – 3%.
Топ-10 самых популярных марок авто
- Volkswagen Golf – 1208 ед.
- Tesla Model Y – 942 ед.
- Tesla Model 3 – 862 ед.
- Volkswagen Tiguan – 752 ед.
- Renault Megane – 730 ед.
- Audi Q5 – 726 ед.
- Nissan Leaf – 697 ед.
- Skoda Octavia – 665 ед.
- Nissan Rogue – 636 ед.
- Kia Niro – 551 ед.
Цены на авто
Средний возраст "автомобильного секонд-хенда", который в октябре перешел на украинские номера, – 8,2 года. Цены на самое популярное авто октября такого года выпуска на одной из популярных досок онлайн-объявлений стартуют от $8,7 тыс.
Всего в 2025 году украинцы приобрели 207,9 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Это уже на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 г.
В Украине перепишут правила импорта электрокаров
Вскоре стоимость ввоза в Украину электрокаров может вырасти примерно на 30%, поскольку правительство отклонило поправку в Государственный бюджет на 2026 год о продлении льготы на такие авто. В Министерстве финансов это решение объяснили потерями бюджета и условиями меморандума с Международным валютным фондом.
До конца 2025 года действуют особые условия импорта электромобилей – они полностью освобождены от уплаты пошлины (10% от стоимости) и НДС (20%). Единственный налог, который приходится платить, – акцизный сбор в размере 1 евро за каждый киловатт емкости батареи.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине могут ввести новые, значительно более жесткие наказания для нарушителей правил дорожного движения. Водителей ждут повышение максимального штрафа за превышение скорости на дороге и система штрафных баллов, предусматривающая лишение водительских удостоверений злостных нарушителей.
