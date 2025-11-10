Украину заваливают подержанными авто из-за границы: какая цена самой популярной модели

В октябре украинцы приобрели более 26,1 тыс. подержанных легковых автомобилей. Самым популярным авто в прошлом месяце стало Volkswagen Golf, цена на такие зависит от возраста, пробега и конфигурации, но за авто среднего возраста придется отдать от $8,7 тыс.

Об этом сообщили в "Укравтопроме". Отмечается, что за год количество импортируемых автомобилей выросло на 60%, а по сравнению с сентябрем – на 12%.

Какие б/у авто покупают украинцы

Бензиновые – 44%.

– 44%. Электромобили – 30%.

– 30%. Дизельные – 18%.

– 18%. Гибриды – 5%.

– 5%. Авто с ГБО – 3%.

Топ-10 самых популярных марок авто

Volkswagen Golf – 1208 ед.

– 1208 ед. Tesla Model Y – 942 ед.

– 942 ед. Tesla Model 3 – 862 ед.

– 862 ед. Volkswagen Tiguan – 752 ед.

– 752 ед. Renault Megane – 730 ед.

– 730 ед. Audi Q5 – 726 ед.

– 726 ед. Nissan Leaf – 697 ед.

– 697 ед. Skoda Octavia – 665 ед.

– 665 ед. Nissan Rogue – 636 ед.

– 636 ед. Kia Niro – 551 ед.

Цены на авто

Средний возраст "автомобильного секонд-хенда", который в октябре перешел на украинские номера, – 8,2 года. Цены на самое популярное авто октября такого года выпуска на одной из популярных досок онлайн-объявлений стартуют от $8,7 тыс.

Всего в 2025 году украинцы приобрели 207,9 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Это уже на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

В Украине перепишут правила импорта электрокаров

Вскоре стоимость ввоза в Украину электрокаров может вырасти примерно на 30%, поскольку правительство отклонило поправку в Государственный бюджет на 2026 год о продлении льготы на такие авто. В Министерстве финансов это решение объяснили потерями бюджета и условиями меморандума с Международным валютным фондом.

До конца 2025 года действуют особые условия импорта электромобилей – они полностью освобождены от уплаты пошлины (10% от стоимости) и НДС (20%). Единственный налог, который приходится платить, – акцизный сбор в размере 1 евро за каждый киловатт емкости батареи.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине могут ввести новые, значительно более жесткие наказания для нарушителей правил дорожного движения. Водителей ждут повышение максимального штрафа за превышение скорости на дороге и система штрафных баллов, предусматривающая лишение водительских удостоверений злостных нарушителей.

