Украинцы все реже покупают авто на дизеле: какие модели все еще популярны
В июле 2024 года в Украине наблюдалось снижение интереса к дизельным автомобилям, особенно среди подержанных моделей, таких как Renault Megane и Volkswagen Passat, чья доля на рынке сократилась на 10 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. В то же время среди новых дизельных авто лидерами продаж стали Renault Duster и Toyota Hilux.
Об этом сообщил Укравтопром. В этом месяце автопарк страны пополнили более 6,3 тысяч автомобилей с дизельными двигателями, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди общего количества дизельных автомобилей, зарегистрированных в июле, 1,6 тысяч единиц составляли новые автомобили, а 4,7 тысяч – подержанные, ввезенные из-за рубежа. Хотя продажи новых дизельных авто выросли на 20%, количество импортируемых подержанных автомобилей снизилось на 25%. Это снижение свидетельствует о том, что украинцы все чаще выбирают новые автомобили или переходят на другие виды топлива.
На рынке новых легковых автомобилей дизельные модели остались на уровне 26% от общего количества, что соответствует показателям июля 2023 года. Однако среди подержанных автомобилей доля дизельных авто составляла лишь 23%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом. Средний возраст импортируемых подержанных дизельных автомобилей составил 10,2 года.
Самые популярные модели дизельных автомобилей
В июле 2024 года украинцы предпочли определенные модели дизельных автомобилей. Среди новых дизельных авто лидерами продаж стали:
- Renault Duster – 439 единиц;
- Toyota Hilux – 143 единицы;
- Volkswagen Touareg – 109 единиц;
- Mitsubishi L200 – 106 единиц;
- BMW 3 Series – 77 единиц.
Среди подержанных дизельных авто, импортированных в Украину, самыми популярными были:
- Renault Megane – 425 единиц;
- Volkswagen Passat – 352 единицы;
- Skoda Octavia – 338 единиц;
- Nissan Qashqai – 229 единиц;
- Volkswagen Golf – 160 единиц.
Рост интереса к подержанным автомобилям из США
Украинский автомобильный рынок, несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжает демонстрировать значительную активность, особенно в отношении подержанных автомобилей из США. В июле 2024 года в Украине было зарегистрировано более 4,1 тысячи подержанных автомобилей из Соединенных Штатов, что составляет 21% от общего количества импортируемых автомобилей.
Спрос на "американцев" с пробегом вырос на 75% по сравнению с июлем 2023 года. Среди самых популярных моделей, импортируемых из США, лидерами стали:
- Tesla Model 3 – 418 единиц;
- Tesla Model Y – 401 единица;
- Ford Escape – 280 единиц;
- Volkswagen Passat – 248 единиц;
- Jeep Cherokee – 245 единиц.
Интересно, что бензиновые автомобили стали самыми популярными из импортированных из США, занимая 44% от общего количества. Электромобили охватили 37% импорта, что свидетельствует о росте интереса к более экологичным решениям среди украинцев. Гибридные автомобили, дизельные модели и автомобили из ГБО заняли менее значительные доли рынка.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, чтобы зарегистрировать автомобиль, который был в эксплуатации за рубежом, необходимо пройти растаможку, получить сертификат соответствия, провести экспертное исследование в МВД и подать документы в сервисный центр. Также необходимо оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, размер которого зависит от стоимости автомобиля.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!