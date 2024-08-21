Украинцы все реже покупают авто на дизеле: какие модели все еще популярны

В июле 2024 года в Украине наблюдалось снижение интереса к дизельным автомобилям, особенно среди подержанных моделей, таких как Renault Megane и Volkswagen Passat, чья доля на рынке сократилась на 10 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. В то же время среди новых дизельных авто лидерами продаж стали Renault Duster и Toyota Hilux.

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Об этом сообщил Укравтопром. В этом месяце автопарк страны пополнили более 6,3 тысяч автомобилей с дизельными двигателями, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди общего количества дизельных автомобилей, зарегистрированных в июле, 1,6 тысяч единиц составляли новые автомобили, а 4,7 тысяч – подержанные, ввезенные из-за рубежа. Хотя продажи новых дизельных авто выросли на 20%, количество импортируемых подержанных автомобилей снизилось на 25%. Это снижение свидетельствует о том, что украинцы все чаще выбирают новые автомобили или переходят на другие виды топлива.

На рынке новых легковых автомобилей дизельные модели остались на уровне 26% от общего количества, что соответствует показателям июля 2023 года. Однако среди подержанных автомобилей доля дизельных авто составляла лишь 23%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом. Средний возраст импортируемых подержанных дизельных автомобилей составил 10,2 года.

Самые популярные модели дизельных автомобилей

В июле 2024 года украинцы предпочли определенные модели дизельных автомобилей. Среди новых дизельных авто лидерами продаж стали:

Renault Duster – 439 единиц;

– 439 единиц; Toyota Hilux – 143 единицы;

– 143 единицы; Volkswagen Touareg – 109 единиц;

– 109 единиц; Mitsubishi L200 – 106 единиц;

– 106 единиц; BMW 3 Series – 77 единиц.

Среди подержанных дизельных авто, импортированных в Украину, самыми популярными были:

Renault Megane – 425 единиц;

– 425 единиц; Volkswagen Passat – 352 единицы;

– 352 единицы; Skoda Octavia – 338 единиц;

– 338 единиц; Nissan Qashqai – 229 единиц;

– 229 единиц; Volkswagen Golf – 160 единиц.

Рост интереса к подержанным автомобилям из США

Украинский автомобильный рынок, несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжает демонстрировать значительную активность, особенно в отношении подержанных автомобилей из США. В июле 2024 года в Украине было зарегистрировано более 4,1 тысячи подержанных автомобилей из Соединенных Штатов, что составляет 21% от общего количества импортируемых автомобилей.

Спрос на "американцев" с пробегом вырос на 75% по сравнению с июлем 2023 года. Среди самых популярных моделей, импортируемых из США, лидерами стали:

Tesla Model 3 – 418 единиц;

– 418 единиц; Tesla Model Y – 401 единица;

– 401 единица; Ford Escape – 280 единиц;

– 280 единиц; Volkswagen Passat – 248 единиц;

– 248 единиц; Jeep Cherokee – 245 единиц.

Интересно, что бензиновые автомобили стали самыми популярными из импортированных из США, занимая 44% от общего количества. Электромобили охватили 37% импорта, что свидетельствует о росте интереса к более экологичным решениям среди украинцев. Гибридные автомобили, дизельные модели и автомобили из ГБО заняли менее значительные доли рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, чтобы зарегистрировать автомобиль, который был в эксплуатации за рубежом, необходимо пройти растаможку, получить сертификат соответствия, провести экспертное исследование в МВД и подать документы в сервисный центр. Также необходимо оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, размер которого зависит от стоимости автомобиля.

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