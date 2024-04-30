Украинцы стали покупать генераторы в 9 раз активнее: будет ли дефицит

Несмотря на то, что минувшей зимой обошлось без графиков отключений электроэнергии, в марте украинцы снова активно покупали товары, которые помогают пережить блекауты. В частности, объемы продаж генераторов выросли в девять раз, зарядных станций – в пять раз, но дефицита таких товаров не прогнозируется.

Как сообщает RAU, украинцы покупают генераторы разной мощности. Наиболее популярны модели на 2.6/3.2 кВт, 4.5/5 кВт и 7.5/8 кВт. Кроме того, продолжается спрос на зарядные станции EcoFlow.

Чаще покупали повербанки большой емкости – на 60 000 мА-час. Поскольку спрос на них вырос втрое, поэтому вскоре такие накопители энергии могут стать дефицитным товаром. Впрочем, вдвое чаще покупали павербанки меньшей емкости (20 000-40 000 мАч – в 2 раза, 10 000 мАч – в 1,5 раза). Особую популярность пользуются модели китайских производителей: Romoss, Baseus, Redmi и Xiaomi.

Чаще генераторы и зарядные станции покупали в Харькове. Повербанки оказались самым популярным товаром в городах Тернополь, Павлоград (Днепропетровская область) и Золотоноша (Черкасская область).

Пик продаж повербанков пришелся на 26 марта, зарядных станций – на 30 марта, а генераторов – на 12 апреля. Пока повышения цен на энерготовары не наблюдается – их продают по обычным или даже акционным ценам.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев готовиться к любым сценариям по атакам на энергосистему. Именно поэтому он рекомендует перестраховаться и купить генераторы и повербанки.

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