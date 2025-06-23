Украинцы покупают квартиры, но не живут в них: для чего такое жилье

Украинцы все чаще покупают "страховое" жилье в тыловых регионах, как запасной вариант на случай обострения войны. Владельцы не планируют там жить, но рассматривают это как безопасную альтернативу для эвакуации семьи в критических условиях.

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Об этом рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха в комментарии СМИ. Если раньше покупка квартиры ассоциировалась с комфортом, инвестицией или источником дохода, то сегодня все больше украинцев рассматривают недвижимость как "страховой актив" – запасной вариант на случай обострения боевых действий.

Современный портрет покупателя выглядит так, что человек живет и работает в городе вблизи фронта – например, в Днепре или Запорожье, но покупает жилье в Ивано-Франковске, Львове или Киеве. Квартира там может оставаться пустой годами, и это абсолютно приемлемо. Ее задача – быть "планом Б", в случае угрозы покупатель сможет быстро эвакуировать семью в собственное жилье, без необходимости искать временную аренду.

На рынке уже фиксируют случаи, когда люди покупают жилье в столице только с этой целью – не для жизни или сдачи в аренду, а исключительно "про запас". Такое потребление недвижимости полностью отличается от довоенной логики – сегодня жилье покупают не для жизни или инвестирования, а как страховую подушку, это создает дополнительный спрос на рынке жилья в тыловых областях, даже там, где фактически жилой фонд не нуждается в расширении.

В результате в отдельных регионах, которые считаются относительно безопасными, наблюдается устойчивый рост спроса при ограниченном предложении, что может влиять на ценовую динамику. По данным на 23 июня 2025 года, средняя стоимость жилья в Украине составляет:

890 долл. США за кв. м на первичном рынке;

на первичном рынке; 1025 долл. США за кв. м на вторичном.

Цены сохраняют устойчивый тренд к росту, особенно в городах, которые не находятся в зоне боевых действий. Поэтому покупка такого "страхового" жилья – это не только стратегия безопасности, но и потенциально выгодная долгосрочная инвестиция.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в финансовом секторе считают, что квартиры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Ведь этот рынок очень зависим от военных действий. Также не лучшим вариантом для вложения денег считают золото.

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