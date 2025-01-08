Украинцы платят за квартиры миллионы гривен: берут ипотеки на 20 лет

Средняя стоимость квартир, которые украинцы покупают через банковскую ипотеку, составляет от 2,3 млн грн до 2,8 млн грн. При этом 75% сделок заключается сроком на 20 лет. Самый большой спрос фиксируется на 1-2-х комнатные квартиры площадью от 45 кв.м до 70 кв.м.

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Об этом OBOZ.UA рассказала первая заместитель председателя правления Глобус Банка Алена Дмитриева. Она отметила: наиболее распространенная сумма первого взноса – 30% от стоимости жилья и выше.

"Банки в 2025 году будут целенаправленно искать эффективные пути для развития собственных ипотечных программ по наиболее приемлемым процентным ставкам. Конечно, банковский сектор питает надежды на благоприятные экономические и военные услов,ия, от которых вообще будет зависеть будущее Украины", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, в 75% случаев украинцы оформляют ипотеку на срок в 20 лет. Еще 25% договоров составляется на период до 10 лет.

При этом, отмечается, подавляющее большинство ипотечных сделок – от 80% до 85% – приходится всего на несколько регионов. В частности:

Киев;

Львов;

Ивано-Франковск;

Киевскую;

Закарпатскую области.

В Украине ожидается сильный рост цен на квартиры

Тем временем в Украине ожидается существенное подорожание новой недвижимости. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.

Как рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний, на рост цен будут влиять ряд факторов. В частности, уровень инфляции, который, напомнили там, в 2025 году может достичь 10%.

"Это повлияет на удорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ", – объяснила директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Также на ситуацию будет оказывать влияние уровень спроса. По словам Бигунец, в течение 2025 года вполне возможна дифференциация цен по нескольким критериям, среди которых, в частности, безопасное расположение – регион строительства.

"Разница между объектами в начале возведения и на стадии ввода в эксплуатацию в зависимости от класса объекта может достигать 40%, что в принципе было типичным для "довоенного" рынка. Зато цена на "одноклассовые" объекты в разных регионах может варьироваться в пределах 10%: например, качественная квартира комфорт-класса в Ужгороде может быть дороже соизмеримого дома в Днепре или Полтаве – в менее безопасных для жизни регионах. Иными словами, "наценка за безопасность" может составить около 10% к имеющимся ценам", – объяснила она.

Как сообщал OBOZ.UA, вскоре же в Верховной Раде могут начать рассматривать правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности устаревшего жилищного фонда.

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