Украинцы не смогут пользоваться картами ПриватБанка: названа причина

Клиенты ПриватБанка не смогут проводить операции со своими картами 21 октября с 00:00 до 5:00 утра. Причина – проведение регламентных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Там отметили: в это время и по той же причине будут недоступны и другие услуги банка. В частности:

платежи в Приват24;

работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

"ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра. В ночь на 21 октября операции с карточками будут на паузе до 5 утра. Если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите время проведения работ", – говорится в сообщении.

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При этом объясняется: проведение работ вызвано необходимостью повышения качества и безопасности платежей. Ночью же они проводятся, поскольку в это время "большинство клиентов отдыхают".

ПриватБанк обновил правила обмена старых долларов

В то же время, ПриватБанк будет принимать у украинцев изношенные купюры иностранной валюты – в т.ч., доллары – и обменивать их на новые по принципу инкассо. Т.е., за отдельную плату. Впрочем, в настоящее время сервис работает лишь в одном городе – Днепре. Тариф на такой обмен составляет 10% от обмениваемой суммы.

В будущем же прием ветхих купюр иностранных валют планируют распространить по всей стране. Ожидается, что это произойдет до конца октября.

"Услуга по инкассо для инвалюты запущена в тестовом режиме только в Днепре. Установлен тариф на уровне 10% суммы. Распространение сервиса по всей сети отделений должно произойти до конца октября", – рассказали в самом банке.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, клиенты ПриватБанка пожаловались на блокирование счетов и проверки переводов без предупреждения и объяснения причин. В банке говорят: руководствуются действующими законами и правилами, обязаны проводить финансовый мониторинг клиентов и имеют право разорвать сотрудничество с клиентом.

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