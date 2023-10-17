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ПриватБанк без предупреждения блокирует счета, без денег можно остаться даже после оплаты коммуналки: банк озвучил правила

Александр Литвин
Личные финансы
1 минута
897
Клиент ПриватБанка остался без доступа к своим деньгам

Клиенты ПриватБанка пожаловались на блокирования счетов и проверки переводов, которые происходят без предупреждения и объяснения причин. В банке говорят: они руководствуются действующими законами и правилами, обязаны проводить финансовый мониторинг клиентов и имеют право на то, чтобы разорвать сотрудничество с клиентом. 

Жалобы опубликовали на специализированном форуме "Минфин". Так, один из клиентов рассказал, что после блокирования его счетов ему прислали письмо по месту регистрации. В то же время сотрудники банка не смогли объяснить причину блокирования счета. 

Еще один украинец пожаловался на то, что якобы по требованию ПриватБанка после оплаты коммунальных услуг он начала проходить тщательную проверку. В "Привате" на это ответили: информации о блокировании счетов клиентов других банков у них нет. 

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Однако своим клиентам они действительно могут заблокировать счет, если на то есть причина. Согласно закону 'О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..." банк обязан проводить финансовый мониторинг. Для этого применяют риск ориентированный подход: в первую очередь проверки коснутся тех клиентов, которые совершают подозрительные операции, операции с наличкой, крупными суммами, политически важными личностями (PEP). 

Если клиенту заблокировали счета, он имеет право подать документы в банк с требованием перевести остаток средств на счет в любом другом банке. 

Ранее OBOZ.UA писал о том, что  ПриватБанк без предупреждения блокирует счета клиентов. В зоне риска находятся те украинцы, которые скрывают свои доходы от налоговой.

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