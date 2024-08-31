Украинцы начнут возвращать потраченные на продукты деньги: как будет работать новая программа Кабмина

В Украине со 2 сентября стартует экспериментальная программа Кабмина "Национальный кешбек". На специальный счет будут возвращать 10% средств, потраченных по безналу на покупку украинских товаров, в том числе продуктов питания. Максимальная сумма кэшбэка – три тысячи гривен.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Некоторые украинские банки уже заявили о том, что открывают счета для участия в "Национальном кешбэке". Речь идет о специальном счете (может быть как физическая карта, так и виртуальный счет), на который будет поступать 10% из потраченных на товары украинского производства. Как и в случае с "ковидной тысячей", активировать счет нужно будет через Дію.

"Сервис будет доступен для украинских производителей и продавцов, которые смогут подать заявку на участие в программе. А также для людей, которые покупают украинские товары. В несколько кликов можно будет проверить сумму начисленного и выплаченного кешбэка, а затем потратить его на определенные услуги", – объяснил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Чтобы получить кешбэк, нужно:

открыть карту в банке, который стал партнером программы (постепенно присоединится большинство банков);

пройти регистрацию в Дії;

купить товар украинского производства;

получить кешбэк на карту.

Кешбэк можно будет потратить на услуги – медицинские, коммунальные, спорт, кино, билеты на поезд и другие. Или задонатить на ВСУ, или купить военные облигации. Максимальная сумма кешбэка – 3 тыс. грн в месяц.

И хотя идею разработало правительство, ее анонсировал президент Владимир Зеленский. Публичных критиков этого решения немного, а критика, которая сейчас звучит, в первую очередь касается экономического эффекта. Есть сомнения, что это может значительно помочь украинскому бизнесу. Но и хуже от этого не станет.

Как ранее писал OBOZ.UA, министр энергетики Герман Галущенко анонсировал продолжение действия спецобязанностей по поставкам газа производителям тепловой энергии до конца отопительного сезона 2024/2025 годов. То есть тариф на газ на нужды тех, кто занимается производством тепловой энергии, не будет увеличиваться.

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