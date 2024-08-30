Украинцам через несколько дней введут новую выплату: за покупки в магазинах и супермаркетах будут возвращаться деньги

В Украине со 2 сентября стартует "Национальный кэшбэк". Украинским производителям, торговцам и потребителям предлагают пройти регистрацию через "Дію" и получать возврат потраченных на товары средств. Единственное условие: это должны быть неподакцизные товары украинского производства.

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До конца 2024 года на экспериментальную программу правительство планирует потратить 3 млрд грн. Нововведение анонсировал президент Владимир Зеленский, а в Раде уже готовятся быстро принять необходимые налоговые изменения.

О том, как будет работать "Национальный кэшбэк" и для чего его разработали, читайте в материале OBOZ.UA.

Зачем нужен кэшбек?

"Национальный кэшбек" по плану правительства должен поддержать украинских производителей. Только при покупке их товаров (кроме подакцизных, то есть сигарет, алкогольных напитков) на специальный счет будут возвращаться 10% стоимости. То есть, если, например, выбрать итальянские макароны, кэшбека не будет, а если поддержать украинского производителя – на счет вернут 10%.

Такие шаги должны усилить позиции на рынке украинских товаров, а еще – помочь украинцам экономить, уверены в правительстве. Хотя с такой позицией согласны далеко не все эксперты и депутаты (подробнее об этом читайте дальше).

Продавцы, которые будут участвовать в "Национальном кэшбеке", должны быть на общей системе налогообложения. То есть небольшой магазин, работающий на едином налоге и имеющий открытый ФЛП, в программе поучаствовать не сможет. Но все крупные продуктовые сети (и не только продуктовые) уже заявили о намерении принимать участие в "Национальном кэшбеке".

Таким образом, купить товар, за который можно получить кэшбек, можно будет почти в любой крупной сети супермаркетов.

"Кэшбек – это возможность поддержать украинцев финансово, особенно в преддверии старта отопительного сезона, ведь деньги, полученные из кэшбека, можно будет потратить, в частности, на оплату коммунальных услуг", – говорится в заявлении первой вице-премьер-министра, министра экономики Юлии Свириденко.

Кэшбек начислят только на покупки, которые будут совершаться безналично, они обязательно должны отражаться в фискальных чеках продавцов. Это должно создать преимущества для "белого" бизнеса.

Как воспользоваться кэшбеком?

Некоторые украинские банки уже заявили о том, что открывают счета для участия в "Национальном кэшбеке". Речь идет о специальном счете (может быть как физическая карта, так и виртуальный счет), на который будет поступать 10% из потраченных на товары украинского производства. Как и в случае с "ковидной тысячей", активировать счет нужно будет через "Дію".

"Сервис будет доступен для украинских производителей и продавцов, которые смогут подать заявку на участие в программе. А также для людей, которые покупают украинские товары. В несколько кликов можно будет проверить сумму начисленного и выплаченного кэшбека, а затем потратить его на определенные услуги", – объяснил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Чтобы получить кэшбек, нужно:

открыть карту в банке, который стал партнером программы (постепенно присоединится большинство банков);

пройти регистрацию в "Дії";

купить товар украинского производства;

получить кэшбек на карту.

Кэшбек можно будет потратить на услуги – медицинские, коммунальные, спорт, кино, билеты на поезд и другие. Или задонатить на ВСУ, или купить военные облигации. Максимальная сумма кэшбека – 3 тыс. грн. в месяц.

Анна Довгальская, заместитель главы правления одного из украинских банков отмечает: до конца 2024 года к "Национальному кэшбеку" может присоединиться две трети (66,6%) коммерческих банков, по меньшей мере 50% производителей товаров.

"Данная программа может, с одной стороны, стимулировать отечественных производителей к популяризации своих товаров, фактически рекламируя их в государственной платформе "Дія" (покупать украинское станет модным), а с другой – увеличить интерес граждан к покупке товаров именно отечественного производителя", – говорит она.

И хотя идею разработало правительство, ее анонсировал президент Владимир Зеленский. Публичных критиков этого решения немного, а критика, которая сейчас звучит, в первую очередь касается экономического эффекта. Есть сомнения, что это может значительно помочь украинскому бизнесу. Но и хуже этого не станет.

Украинцы собираются платить кэшбеком за коммуналку

Исследовательская компания Gradus Research опросила украинцев и провела исследования, чтобы узнать, как планируют потратить граждане деньги по компенсации за покупку товаров отечественного производства. Оказалось, что 49% планируют потратить кэшбек на коммунальные услуги. Еще 30% опрошенных – на оплату медикаментов или медицинских консультаций.

И 25% украинцев планируют перевести компенсацию на благотворительность, в частности, на поддержку Сил Обороны Украины. Согласно с действующим законом, доход от кэшбека должен облагаться налогом. Чтобы изменить это, в Верховной Раде вскоре будет рассмотрен законопроект №11400. Его единственная норма – не взимать налог с дохода от "Национального кэшбека".

29 августа документ рассмотрел Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Идею поддержало 16 нардепов, двое воздержались и только один проголосовал против. Единственным, кто не поддержал идею, оказался заместитель председателя упомянутого комитета Ярослав Железняк. Он активно критиковал нововведения в последние недели.

Нардеп считает, что деньги (а это 3 млрд грн в этом году) просто "раздадут на ветер". Кроме того, Кабмин, чтобы ускорить процесс и обойти решение Рады, решил использовать деньги из Фонда поддержки предприятий. То есть это средства, которые должны были пойти на поддержку бизнеса.

"Если я правильно читаю приложение, то этим решением правительство "распакует" банковскую тайны и получит всю информацию по передвижению денег на карточке/счете тех физиков, кто захочет принять участие. В том числе налоговая. С этой стороны идея заиграла новыми красками", – отмечал Железняк.

Правительство прогнозировало, что "Национальный кэшбек" прибавит к ВВП +0,25%. А потратит на это страна 3 млрд. в текущем году и еще 6 млрд. – в следующем. Как на самом деле будет работать новая программа и поможет ли она украинским производителям, будет понятно уже в следующем после старта "кэшбека" месяце.