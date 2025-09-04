Украинцы активно оформляют микрокредиты: задолженность выросла до 25 млн грн

Украинцы за первое полугодие 2025 года оформили 4,39 млн микрокредитов на общую сумму более 26 млрд грн, что на 8% больше, чем в прошлом году. Средняя сумма займа выросла до 6 029 грн, а стабильный спрос на быстрые кредиты подтверждает, что ежемесячно граждане оформляют около 730 тысяч договоров.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Отмечается, что спрос на финансовую помощь в формате микрокредитов сохраняется стабильным даже в условиях войны и экономических вызовов.

С апреля по июнь украинцы заключили 2,18 млн договоров с микрофинансовыми организациями (МФО), это практически столько же, как и в первом квартале. Однако показателен рост средней суммы кредита – она поднялась на 9% и достигла 6 029 грн.

В среднем ежемесячно граждане берут около 730 тысяч микрозаймов, что свидетельствует о стабильно высоком уровне спроса на быстрые деньги. Общая задолженность по микрокредитам по состоянию на середину года составляет 24,29 млрд грн.

В то же время аналитики отмечают положительную тенденцию, что украинцы стали добросовестнее выплачивать долги. Если в начале года долг рос более чем на 3,38 млрд грн за квартал, то во втором квартале прирост составил всего 0,94 млрд грн. Этот факт может свидетельствовать как об определенном улучшении финансовой дисциплины заемщиков, так и о более осторожной политике самих МФО.

Несмотря на рост спроса, количество компаний, предоставляющих микрозаймы, продолжает сокращаться. На начало июля 2025 года в Украине действовали 303 учреждения с соответствующей лицензией – на четверть меньше, чем годом ранее.

Всего с начала полномасштабной войны рынок уменьшился более чем вдвое. Это может быть следствием ужесточения регуляторных требований, повышенных рисков и снижения доходности бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине среди потребительских кредитов, то есть займов на личные нужды физлиц, самыми рискованными являются кредиты наличными, включая лимиты по банковским картам. А меньше всего проблем фиксируется с кредитами на покупку автомобиля или жилья.

